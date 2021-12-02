Цифрові оптимісти. Що не так з ідеєю онлайн-виборів через "Дію" і до чого тут досвід Росії

З останніми ініціативами Зеленського щодо онлайн-виборів через Дію є одна проблема, але важлива. У нас часто кивають на Росію — мовляв, там електронне голосування дивує цифрами, що мама не журись — і нічого, небо на землю зрештою не падає. Але такі коментатори не розуміють головного.

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Процедура голосування в РФ не є стрижнем політичної системи, висмикнувши який все решта посипиться. Вона багато в чому носить ритуально-імітаційний характер, як така вимушена данина західним модам, від якої й хотілося б, але поки що не можна відмовитися з огляду на політес. Система ж тримається на іншому, у неї свої скріпи, які не похитнути жодними "розумними голосуваннями". Але детальний розгляд цих скріп — тема окремої колонки.

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По суті, вибори в сучасній РФ — це спосіб підтвердження однодумності й отримання певної соборної думки, референдум про довіру до політики влади, а не спосіб конкурентного формування власне влади. Вибори окремо, а влада окремо. Думу обирати можна, а владу міняти не можна.

Підсумки виборів на території — один із KPI для губернаторів, а не механізм, який реально приводить цих губернаторів до влади. Усі причетні це чудово розуміють, але захоплено та з покерфейсами грають у цю гру, зразкові результати якої знають заздалегідь як переможці, так і ті, хто програв. І головне — всі задоволені. У межах негласних домовленостей, звісно.

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Скандали та збої в такій системі якщо й виникають, то лише в тих поодиноких випадках, коли хтось з учасників від опозиції раптом заривається і бере не як годиться. Або коли учасники конвенції з боку влади, як діти лейтенанта Шмідта в Ільфа та Петрова, вирішують переділити галявину та забрати "не за поняттями" в опозиційних учасників узгодженої гри покладений їм приз.

[ + – ] В Україні багато посполитих всерйоз вірять у те, що на щось там впливають, і що саме вибори — усьому голова та головний елемент системи

В Україні ж багато посполитих всерйоз вірять у те, що на щось там впливають, і що саме вибори — усьому голова та головний елемент системи. А експертно-медійний клас загалом ці вірування підтримує та допомагає їм відтворюватися від циклу до циклу.

Й ось ми підібралися до м'якуша.

Основна проблема не в тому, як голосувати — через Дію чи по-старому. Проблема в тому, як забезпечити ефективне та функціональне існування громадсько-державної машини після таких виборів. Щоб усе працювало, і ніхто не обурювався.

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В РФ така система загалом створена. Навіть багато її прихильників усе розуміють щодо виборів і змовницько підморгують: мовляв, ну так, ну так, але так треба для добра Вітчизни. Тим не менш, російський авторитаризм, хоч і відчуває складності, перебуває в непоганій формі, а сам Путін зберігає високу популярність, знаходячи все нові способи своєї легітимації.

І це сяк-так працює. Так, зростає абсентеїзм, так, найбільш активна та протестна частина суспільства не вірить, що виборами можна щось змінити, але загалом механізм працює і серйозних збоїв не дає.

У нас же таке уявити неможливо. Запит на український авторитаризм є, але його комусь треба реалізувати. І є великі сумніви, що цей "хтось" — саме Зеленський. Я не знаю, що відбудеться тут, якщо оприлюднити підсумки таких виборів. Точніше, оголосити щось можна, але як потім утримати в межах не країну — бог із нею з країною — але хоча б ключових політичних гравців та основні групи інтересів?

Така можливість була в того самого Зеленського на самому початку — на піку його особистої популярності, коли ноунейми з монобільшості легко перекинули старих політичних нобілів за списками та в округах. Але цей шанс був втрачений, і за умов усіх старань влади, замість цезаристського режиму, сутнісно схожого на російський, ми сьогодні маємо його зовнішню імітацію. З недоПутіним, оточеним недоСурковими. Над якими потішаються всі, крім працівників ботоферм, які лайкають президентські дописи у фейсбуці.

Для того, щоб влада, що з'явилася з утроби машини для електронного голосування, працювала, потрібно буде закатати в асфальт усе, що ворушиться, але таких інституційних і кадрових можливостей, а головне, авторитету та карт-бланшу від власних охоронців Зеленський не має.

Як, зрештою, і власне охоронців. Охороняти нічого, все вкрадено до нас.