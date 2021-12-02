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Цифрові оптимісти. Що не так з ідеєю онлайн-виборів через "Дію" і до чого тут досвід Росії

З останніми ініціативами Зеленського щодо онлайн-виборів через Дію є одна проблема. У нас часто кивають на Росію — мовляв, там електронне голосування дивує цифрами, що мама не журись — і нічого, небо на землю зрештою не падає. Але такі коментатори не розуміють головного.

Олексій Блюмінов
Олексій Блюмінов
Журналіст, історик
1269
українські вибори
За умов усіх старань влади, замість цезаристського режиму, сутнісно схожого на російський, ми сьогодні маємо його зовнішню імітацію. З недоПутіним, оточеним недоСурковими.

З останніми ініціативами Зеленського щодо онлайн-виборів через Дію є одна проблема, але важлива. У нас часто кивають на Росію — мовляв, там електронне голосування дивує цифрами, що мама не журись — і нічого, небо на землю зрештою не падає. Але такі коментатори не розуміють головного.

Процедура голосування в РФ не є стрижнем політичної системи, висмикнувши який все решта посипиться. Вона багато в чому носить ритуально-імітаційний характер, як така вимушена данина західним модам, від якої й хотілося б, але поки що не можна відмовитися з огляду на політес. Система ж тримається на іншому, у неї свої скріпи, які не похитнути жодними "розумними голосуваннями". Але детальний розгляд цих скріп — тема окремої колонки.

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По суті, вибори в сучасній РФ — це спосіб підтвердження однодумності й отримання певної соборної думки, референдум про довіру до політики влади, а не спосіб конкурентного формування власне влади. Вибори окремо, а влада окремо. Думу обирати можна, а владу міняти не можна.

Підсумки виборів на території — один із KPI для губернаторів, а не механізм, який реально приводить цих губернаторів до влади. Усі причетні це чудово розуміють, але захоплено та з покерфейсами грають у цю гру, зразкові результати якої знають заздалегідь як переможці, так і ті, хто програв. І головне — всі задоволені. У межах негласних домовленостей, звісно.

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Скандали та збої в такій системі якщо й виникають, то лише в тих поодиноких випадках, коли хтось з учасників від опозиції раптом заривається і бере не як годиться. Або коли учасники конвенції з боку влади, як діти лейтенанта Шмідта в Ільфа та Петрова, вирішують переділити галявину та забрати "не за поняттями" в опозиційних учасників узгодженої гри покладений їм приз.

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В Україні багато посполитих всерйоз вірять у те, що на щось там впливають, і що саме вибори — усьому голова та головний елемент системи

В Україні ж багато посполитих всерйоз вірять у те, що на щось там впливають, і що саме вибори — усьому голова та головний елемент системи. А експертно-медійний клас загалом ці вірування підтримує та допомагає їм відтворюватися від циклу до циклу.

Й ось ми підібралися до м'якуша.

Основна проблема не в тому, як голосувати — через Дію чи по-старому. Проблема в тому, як забезпечити ефективне та функціональне існування громадсько-державної машини після таких виборів. Щоб усе працювало, і ніхто не обурювався.

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В РФ така система загалом створена. Навіть багато її прихильників усе розуміють щодо виборів і змовницько підморгують: мовляв, ну так, ну так, але так треба для добра Вітчизни. Тим не менш, російський авторитаризм, хоч і відчуває складності, перебуває в непоганій формі, а сам Путін зберігає високу популярність, знаходячи все нові способи своєї легітимації.

І це сяк-так працює. Так, зростає абсентеїзм, так, найбільш активна та протестна частина суспільства не вірить, що виборами можна щось змінити, але загалом механізм працює і серйозних збоїв не дає.

У нас же таке уявити неможливо. Запит на український авторитаризм є, але його комусь треба реалізувати. І є великі сумніви, що цей "хтось" — саме Зеленський. Я не знаю, що відбудеться тут, якщо оприлюднити підсумки таких виборів. Точніше, оголосити щось можна, але як потім утримати в межах не країну — бог із нею з країною — але хоча б ключових політичних гравців та основні групи інтересів?

Така можливість була в того самого Зеленського на самому початку — на піку його особистої популярності, коли ноунейми з монобільшості легко перекинули старих політичних нобілів за списками та в округах. Але цей шанс був втрачений, і за умов усіх старань влади, замість цезаристського режиму, сутнісно схожого на російський, ми сьогодні маємо його зовнішню імітацію. З недоПутіним, оточеним недоСурковими. Над якими потішаються всі, крім працівників ботоферм, які лайкають президентські дописи у фейсбуці.

Для того, щоб влада, що з'явилася з утроби машини для електронного голосування, працювала, потрібно буде закатати в асфальт усе, що ворушиться, але таких інституційних і кадрових можливостей, а головне, авторитету та карт-бланшу від власних охоронців Зеленський не має.

Як, зрештою, і власне охоронців. Охороняти нічого, все вкрадено до нас.