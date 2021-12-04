Уроки праці. Як карантин і віддалена робота батьків допомагають дітям дізнатися цінність грошей

У пошуках різних зразків того, як у культурі осмислюються локдауни, натрапив на стародавній радянський фільм-комедію "Карантин", знятий 1983-го. У дитячому садку оголосили карантин через свинку, і батьки, котрі працюють, маються у спробах прилаштувати кудись п'ятирічну дитину.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Дівчинка в кадрі — фактично моя ровесниця (1977 р. н., я 1978-го), і фільм знятий, як то кажуть, "на районі", де я народився і виріс; та й батьки — радянські ІТП, зовсім як у мене, і так само маялися, куди мене подіти. Коротше, суцільне впізнання.

За одним важливим винятком — у дівчинки у фільмі бабусі-дідусі якісь письменники й академіки, а в мене одна бабуся в селі жила, а інша, хоч і в місті, теж сільська, з нулем класів освіти та хрестиком розписувалася. І збагрювали мене найчастіше або в село, або на дачу до "міської" бабусі.

Важливо

Віддалена робота рулить? Чому після скасування карантину не всі українці захочуть повернутися в офіси

Навесні 2020-го, коли гримнув перший локдаун, ми одразу ж упіймали на дослідженнях, яких робили тоді багато й різних, жах і неготовність батьків до того, щоб проводити весь свій день вдома з дітьми. Бійки за телевізор і єдиний домашній комп'ютер, різке зростання побутового насильства в сім'ях, гігантські претензії до школи, яка виявилася повністю неготовою до переходу в інтернет і т. д.

І я тоді зробив собі одне спостереження, яким хочу зараз поділитися.

Сільський устрій, який я застав доволі багато, бо в селі провів пів дитинства — не лише літні канікули, а й кілька повноцінних років: 1990-1992 — має одну важливу перевагу перед міським.

У селі дитина, яка ледь навчилася ходити і говорити — уже працівник, корисна людина: вона може і грядку прополоти, і худобу погодувати, і гусей відвести на луг пастись, і сіно на горищі перевернути, і до сусідки сходити за квасом, а на обмін їй, наприклад, допомогти вишні зібрати, бо стара і на драбину їй лізти важко. І дуже багато всього вона робить разом із дорослими, у безперервному "уроці праці".

У місті не так. Спільне проведення часу з батьками — це вечори та вихідні, коротше, час релаксу. Телевізор, вечеря, в парк кудись сходити. Те, як батьки працюють, і що саме вони роблять на роботі, вона просто не бачить. Жодного передавання жодного досвіду не відбувається.

Важливо

Вийти з режиму "Канікули": як адаптувати дитину до першого класу і не тільки

Батьки водять дітей на всі гуртки, тестуючи їх на наявність тих чи інших здібностей, але й тільки. І вже звичайно не відбувається ніякого успадкування професій — завжди загадка, "ким захоче бути" дитина ближче до закінчення школи, і, напевно, не тим, ким тато з мамою.

Моя мама, яка народилася і виросла в селі, все ж таки іноді брала мене до себе на роботу. Там вона робила просто: брала стару друкарську машинку, садила мене за неї і говорила: роби, що хочеш. Я просто самовіддано тицяв у клавіші. До десяти років я вже був здатний передруковувати їй і батькові якісь документи для роботи, до 11 опинився в комп'ютерному гуртку в будинку піонерів, а в 15 вже міг підробляти набором, коректурою і версткою книг у PageMaker на замовлення. Як не дивно, це спрацював той самий сільський патерн.

Коротше, дуже важливо, щоб час, проведений з дітьми, витрачався не тільки на спільне дозвілля та побут, прибирання чи похід у магазин, а й на спільну діяльність.

На все життя запам'ятав, як у мої 13 тато доручив мені перекреслити силову схему для насосної станції — не встигав вчасно здати проєкт і зашивався. Я ніч не спав від тягаря відповідальності, що звалився на мене, — розумів, що якщо я десь забуду на кресленні вказати заземлення, кого-небудь під час ремонту може насмерть струмом вдарити, і винен, зрештою, буду я. Звичайно, потім би перевірили, але все не перевіриш.

У цьому сенсі в локдаунів і "віддаленки", при всіх їхніх мінусах, є один важливий позитивний ефект: діти починають бачити не тільки як їхні батьки вечеряють або дивляться кіно ввечері, але й те, як вони працюють. Просто починають розуміти, наскільки складна ця справа — отримувати ті гроші, які вони потім просять собі на новий смартфон. А в деяких випадках можуть навіть допомагати їм у чомусь, якщо це якось взагалі можливо.

Школа в цьому сенсі місце дуже марне. Навіть "уроки праці", хоч у мій час — "сьогодні ми робимо табуретки, а завтра ми робимо табуретки", хоч у нинішній, з безглуздою "робототехнікою" за програмами Ардуїно.

Схоже, сучасна людина, виховуючи дітей, змушена якось сама морочитися з приводу того, щоб вони навчилися розуміти, як це взагалі працювати.

Першоджерело.