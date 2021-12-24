Пенсія Меркель, апдейт Талібану та "Північний потік-2". 5 головних світових подій 2021 року

2021 рік, що минає, був багатий на події, які визначать панівні тренди у світовій і регіональній політиці й економіці на роки вперед. Спробуємо виділити найголовніші з них на наш суб'єктивний погляд. Тож поїхали!

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Сіли на потік. Пристрасті довкола "Північного потоку-2"

Фото: AP Photo

Мабуть, головна подія року, в якій, як у дзеркалі, відбилися і політика, і економіка, і дипломатія, і конкурентні війни. Точкою відліку можна вважати завершення будівництва оброслого скандальним шлейфом російського газопроводу. Однак це ще далеко не кінець довгограючої п'єси. Попереду — тривалий і тоскний процес сертифікації "П"П-2, потім введення його в експлуатацію та виведення на планові показники прокачування. Після чого Європа отримає надійне джерело безперебійного транзиту блакитного палива з Росії, а разом із ним і посилення енергетичної залежності від постачальника. Орієнтовно йдеться про середину наступного року.

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Головною, хто прграв, стане Україна, яка з країни-транзитера перетвориться, по суті, на енергетичну безвихідь. І якщо збереже якийсь транзит через свою ГТС, то лише внаслідок виявленої доброї волі з боку інтересантів – Німеччини та Росії. Українська влада й експертна спільнота так довго переконувала всіх навколо та сама себе в тому, що проблема у вигляді обхідних газопроводів якось розсмокчеться, як ті "воріженьки" з національного гімну, що не помітили, як ситуація на зовнішніх фронтах кардинально змінилася не на українську користь.

І це наочний урок, до чого призводить шапкозакидництво, помножене на пасивну позицію аля "собака на сіні". Врешті-решт інші гравці якось домовляться, залишивши вас за бортом. Що в нашому випадку, на жаль, і сталося. І ось, під кінець року ми вже бачимо повідомлення в новинах про те, що Угорщина (!) постачатиме газ до України.

Дракон розправив крила. Століття Компартії Китаю

Комплекс заходів із важливим політико-пропагандистським посилом міжнародного значення. Керівництво КНР по повній відіграло можливість заявити "місту та світу" про свої претензії на роль якщо не першого серед рівних, то, принаймні, рівного серед рівних у світовій політиці — вийшовши зі звичної за останні 40 років ролі "складального цеху Першого світу". Сьогоднішній Китай — це країна, що динамічно розвивається такими темпами, що офіційний Пекін змушений взяти курс на їхнє гальмування, щоб уникнути наростаючого перегріву економіки та вповзання в класичну капіталістичну кризу надвиробництва.

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Так, незважаючи на велику кількість червоних прапорів, незважаючи на флешмоби з хорового виконання "Інтернаціоналу" та монументальні паради, нинішній Китай мало нагадує країну епохи Голови Мао. Проте китайській верхівці вистачає розуму, зробивши висновки із сумної долі горбачовської перебудови в СРСР, прикривати будівництво найбільшої неоліберальної економіки світу марксистською риторикою. На хвилі святкувань пройшов і історичний Пленум ЦК КПК, який підтвердив політичний курс нинішнього Голови Держради КНР Сі Цзінпіна та розв'язав йому таким рішенням руки для повторного висування на цю посаду на з'їзді КПК у 2022 році.

[ + – ] У Пекіні сотні артистів виконали "Інтернаціонал" під час ювілейного концерту "Великий шлях", який пройшов на стадіоні "Пташине гніздо" та був присвячений 100-річчю заснування КПК

Побічною лінією, що намітилася в траєкторії розвитку КНР у році, що йде, став назріваючий конфлікт зі США. Тут і боротьба за ринки та гегемонію в різних частинах світу, тут і заперечення міжнародного лідерства, тут і локальний конфлікт навколо невизнаної Китайської Республіки на Тайвані.

Чи виллються демонстративні маневри обох сторін у повноцінну війну за Тайвань — покаже наступний 2022 рік.

Іноді вони вертаються. Талібан 2.0 в Афганістані

Швидка аварія маріонеткового проамериканського режиму Ашрафа Гані в Кабулі, що сталася на очах у всього світу, з наступним повторним приходом до влади в Афганістані ісламського руху "Талібан" — ще один із уроків року, що минає. Те, як швидко впала збудована американцями фасадна демократія, і як ганебно злилася створена американцями за великі гроші багатосоттисячна армія Афганістану — показник безглуздості імітаційних реформ у країнах третього світу без опори на реально існуючі, а не місцеві структури, що живуть на іноземні гранти.

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Думаю, не тільки в мене, а й у багатьох у момент, коли ми спостерігали за метаннями афганців у кабульському аеропорту, виникло відчуття, що приблизно такою ж може бути доля багатьох вітчизняних реформ, що залишилися без підтримки з-за кордону. Тому що дуже вузьке коло реально зацікавлених у цих реформах осіб на місцях — і вони дуже далекі від народу.

Щодо Афганістану, то тепер ця країна знову стала полем геополітичного бою між регіональними державами. За вплив там зчепилися Китай, Туреччина, Пакистан, Росія, Емірати та ЄС. Та й таліби зразка 2.0 демонструють відому гнучкість і готовність як мінімум на рівні слів і публічних жестів відповідати загальноприйнятим стандартам політесу. Перефразовуючи відомий вислів Генріха Четвертого: Кабул коштує шкіл для жінок.

Якби я був султаном. Тюркський світ Ердогана

Ще одна країна, якій стає дедалі тісніше в регіональних рамках і яка демонструє дедалі більші амбіції гравця глобального рівня, — це Туреччина. Геополітичне ПЧВ (почуття власної величі — Ред.) Ердогана тішать численні статусні проєкти — від минулого третього Саміту партнерства Туреччина — Африка до анонсованого будівництва каналу "Стамбул" в обхід Босфору. Амбітного турецького лідера не зупиняє навіть те, що його різкі заяви позначаються на курсі національної валюти.

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Потренувавшись рік тому в ході швидкоплинної війни за Карабах, Анкара отримала щонайменше одного вірного сателіта у вигляді алієвського Азербайджану. У планах будівництво турецької військової бази в цій країні. Далі успішна участь у громадянській війні в Лівії на боці супротивників маршала Халіфи Хафтара. Зрештою, закріплення на віджатому в місцевих курдів шматку північної Сирії. Легке запаморочення від успіхів наочно продемонструвала скандальна карта "тюркського світу" в руках Ердогана на відомому фото. Як встигли зауважити в Москві, "тюркський світ" тягнеться аж до східного Сибіру.

[ + – ] Тюркський світ за версією Ердогана включає український Крим і тягнеться аж до східного Сибіру.

Шкода, що в Києві залишилася непоміченою присутність у "тюркському світі" українського Криму. Втім, свої послуги посередника у вирішенні українсько-російського конфлікту Ердоган також устиг запропонувати. І це — не рахуючи поставок Україні турецьких же "байрактарів".

Ну і вишенька на торті — швидкоплинний дипломатичний скандал із ЄС і США, чиїх послів мало не вислали з Туреччини після їхньої необачної заяви на підтримку опозиційного до Ердогана бізнесмена Османа Кавали, якого пресує зараз турецька Феміда. "Людина на ім'я Кавала — це філія Сороса в Туреччині! Десять послів просять за нього в міністерстві закордонних справ. Яка безсоромність!" — заявив тоді Ердоган.

Що характерно, ЄС був змушений піти назад, заявивши вустами тих же послів, що їх неправильно зрозуміли і взагалі все це — внутрішня справа Туреччини. Натомість сам Ердоган усе зрозумів правильно. Свідченням чого є його різка заява про те, "купка країн-переможців у Другій Світовій війні не повинні визначати долю людства".

Бабуся німецької політики. Ангела Меркель здала кермо

Замикають умовний ТОП-5 головних світових політичних подій 2021 року епохальні підсумки парламентських виборів у Німеччині. Власне, епохальними вони стали тому, що ознаменували собою не просто кінець одного політичного циклу та початок іншого, а відхід із активної політики на почесну пенсію багаторічної лідерки ФРН, "залізної фрау канцлерін" Ангели Меркель. Понад півтора десятка років на чолі країни-локомотива ЄС — це не будь-що.

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При цьому Меркель пішла не в зеніті персональної слави, а на хвилі розчарування німців, що зростає, в ефективності як своєї особистої політики, так і політики очолюваного нею беззмінно уряду християнських демократів. І хоча поразка на виборах вийшла не оглушливою — соціал-демократи відірвалися вперед лише на відсоток, проте образливою — партії Меркель довелося здати кермо.

У плюсі Меркель — підписаний під завісу її правління пакт із США про врахування німецьких інтересів американською аміністрацією. Зате в мінусі — створення на шкоду інтересам німецької безпеки в Європі англосаксонського блоку AUKUS, який залишає європейців віч-на-віч із численними загрозами та змушує знову повернутися до ідеї створення альтернативи НАТО у вигляді об'єднаних європейських збройних сил.

Також у мінусі в Меркель — невирішена криза мігрантів і її різноманітні наслідки, включаючи зростання злочинності та ксенофобії, а також розбалансування системи соціальної допомоги, зростання безробіття й інші неприємні для пересічних німців речі.

Не побачила Меркель і дозволу ще одного, використовуючи поліцейську термінологію, "висяка" — у вигляді мінських угод щодо України, однією з ключових міжнародних гарантів якої стала ФРН як учасник "Нормандської четвірки". До того ж саме за Меркель відносини Берліна та Києва стали досить прохолодними: починаючи від образливої для України позиції німців щодо вже згаданого вище "ПП-2" і закінчуючи відмовою постачати Україні озброєння. Не кажучи вже про досить неконструктивну діяльність українського посла в Берліні — дипломат регулярно виступає в ЗМІ з широкими та претензійними повчаннями політиків цієї країни з різних питань.

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Після Меркель маятник німецької політики хитнувся вліво. Тепер при владі соціал-демократи на чолі досить строкатої коаліції, названої дотепниками "світлофором" — за кольорами партій, що ввійшли до неї. Наскільки уряд канцлера Шольца впорається з викликами, що стоять перед ним, ми теж побачимо вже наступного року.

Як і те, чи здійсниться пророцтво злих язиків про те, що після відставки ми ще побачимо "бабусю Меркель" у раді директорів російського "Газпрому". Зважаючи на відомий факт, що це вже традиційне місце працевлаштування віп-відставників німецької політики.