Війни за воду: як Китай домінує над сусідами, використовуючи контроль над річками

"У Китаю з'явився новий аргумент у надскладних і напружених відносинах між багатомільярдними державами. Маніпуляції з рівнем вод, завдяки мережі із сотень дамб і водосховищ, споруджених на бурхливих високогірних річках, дозволяють завдати не менше бід, ніж ядерні удари. У чому ця ситуація може послужити застереженням України". Думка

Незважаючи на те, що 2/3 поверхні Землі вкриті водою, її розподіл нерівномірний. Ще більш нерівномірний розподіл питної води. Коли ця нерівномірність накладається на не менш неоднорідний розподіл населення — проблем утворюється стільки, що вистачить на новий ящик Пандори.

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Тисячоліттями річки були джерелами життя багатьох цивілізацій. Вони забезпечували гарантований доступ до питної води, їжі та зрошення ґрунтів, на яких вирощували сільськогосподарські культури. Саме меліоративні системи, швидше за все, створені незалежно одна від одної (наразі історична наука не має доказів взаємодії між цивілізаціями в цьому питанні) у Стародавньому Єгипті, Месопотамії, Індії та Китаї стали першими масштабними інженерними спорудами, створеними людством.

Цивілізації починалися з берегів річок. Так, за легендою, перший китайський імператор — це людина, яка зуміла організувати мешканців долин річок Янцзи та Хуанхе на будівництво дамб і меліоративних споруд. Це дало ранній протокитайській цивілізації конкурентну перевагу над сусідами, що надалі спричинило звеличення над ними і зліт під небеса.

[ + – ] Річка Янцзи – найдовша та багатоводна річка Євразії, третя у світі за повноводністю та четверта у світі за довжиною Фото: Википедия

Зараз, коли технологічні можливості Піднебесної значно ширші, контроль над річками, що протікають територією Китайської народної республіки, знову, як і тисячі років тому, дає їй шанс використати цей подарунок природи для сходження на вершини світового панування.

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Справа в тому, що річки, які є джерелом питної води для півторамільярдної Індії та двохсотмільйонного Бангладешу, беруть свої витоки саме в Китаї, на вершині Гімалаїв. Відповідно, спорудження гребель і водосховищ на них несе пряму загрозу порушення режиму водопостачання цих країн. А будівництво цих інженерних споруд безпосередньо перед кордоном Китаю з Індією та Бангладеш — уже не просто натяк, а пряме свідчення того, що їхнє основне призначення — вирішення не енергетичних, а геополітичних завдань.

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Найбільша з цих річок — Брахмапутра, на ній у наступній п'ятирічці Китай має намір побудувати найбільшу у світі ГЕС — "Три луки". Китайська ГЕС використовуватиме силу падіння води з висоти 2,8 тис. м, її планова потужність сягає 60 гігават.

Зрозуміло, такі зміни в природі — це потужний удар по екосистемі регіону, і вони вплинуть не тільки на Китай. Цікаво, що сама ця територія місцевими жителями вважається священною, але релігійні авторитети відступають перед партійними вказівками — очевидно, що всередині країни КПК уже не має конкурентів.

Ще більш загостреною цю ситуацію робить та обставина, що Індія і Китай — ядерні держави. В ядерній зброї вони мають умовний паритет (у КНР більше боєголовок, але й в Індії їх достатньо, щоб у потенційної ядерної війни не було переможця). Однак у Китаю з'явився новий аргумент у надскладних і напружених стосунках між багатомільярдними державами. Маніпуляції з рівнем вод, завдяки мережі із сотень гребель і водосховищ, споруджених на бурхливих високогірних річках, дозволяють заподіяти не менше бід, ніж ядерні удари (принаймні в короткостроковій перспективі).

[ + – ] ГЕС на річці Хуанхе в Китаї Фото: Википедия

Особливого цинізму цій історії додає те, що Бангладеш є союзником Китаю. Але на ситуацію вплинути не може. Природні географічні обставини помістили Бангладеш в одну зв'язку з Індією, і в Пекіні вирішили пожертвувати пішаком у боротьбі з індійським слоном. Що ж, ліс рубають — тріски летять. Однак чи не змусить перекритий кран завдати Індії, яка з Китаєм і так перебуває практично в стані конфлікту, ядерного удару по його інфраструктурі?

Адже в разі загострення геополітичної боротьби або розгортання військового конфлікту Китай може використати і цей інструмент. А зниження рівня води прирече на страшну смерть сотні мільйонів індійців. ХХ століття зазначено численними випадками винищення мас людей голодом (це стосується і Бангладеш, й Індії) — невже в ХХІ столітті ми побачимо знищення людей жадобою? І що зупинить індійське керівництво, яке спостерігає такий стан речей від натискання червоної кнопки?

Така ситуація склалася і на південно-східних кордонах Китаю. Річки, що живлять водою Індокитай (Таїланд, Лаос, Камбоджа), беруть початок біля КНР. Там теж споруджено та продовжують споруджуватися численні греблі. Наприклад, лише на річці Меконг, яка є основною водною артерією Південно-Східної Азії, китайці вже збудували 11 мегадамб.

[ + – ] На річці Меконг китайці вже збудували 11 мегадамб Фото: pexels.com

У казахському напрямку Китай відводить води з річок Ілі й Іртиш — для водопостачання Сіньцзян-Уйгурського автономного округу (до 1/3 стоку) і планує надалі збільшувати відбір води. Початок поклали в 1998 році, коли потрібно налагодити підведення води до нафтового родовища, з тих пір потреби тільки зростають.

Річка Ілі бере свій початок у Центральному Тянь-Шані та далі тече в Казахстан, де є однією з найбільших річок. Подальше зневоднення цієї артерії може призвести до висихання озер Зайсан і Балхаш (або дає 73-80% усього припливу води до цього озера).

Так, регулюючи природну гідросистему, Китай формує порядок денний регіону. Адже саме в кабінетах Пекіна вирішують, кому і скільки води отримувати в половині Азії. Загалом у такий спосіб влада КНР впливає на розподіл водних ресурсів у 18 країнах, де проживає понад два мільярди людей. Китайський уряд (разом зі своїм населенням) контролює життя більше половини мешканців планети!

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І це справді питання життя та смерті, а не благополуччя та цінностей. Китай не зраджує своїх тисячолітніх традицій. Його підходи завжди є трансцендентними. За всю свою історію китайська цивілізація неодноразово вступала в протистояння, що вирішувало питання виживання цивілізації. І завжди перемога була за Піднебесною, інакше ми зараз говорили б про іншу державу.

Такий стан речей зумовлює перегляд усього міжнародного річкового права. Адже настільки потужний інженерний потенціал людство набуло лише за останні десятиліття. Ще в XIX столітті держава, яка знаходилася вище за течією, не мала такого колосального впливу на сусідів знизу. Якщо ситуації, подібні до китайської, не вдасться врегулювати, то в ХХІ столітті людство має всі передумови повернутися до практики облог, коли замість гарячої фази штурму добре укріплених поселень застосовували тактику блокади, очікуючи, коли голод змусить оточених здатися. Тільки тепер у заручниках опиняться не окремі фортеці чи навіть міста, а цілі держави.

[ + – ] Геополітичні шахи. Бангладеш пожертвували як пішаком у боротьбі з індійським слоном Фото: pexels.com

Проеціюючи проблему на Україну, варто пам'ятати, що витоки основних водних артерій розташовані на території Росії та Білорусі, країни-агресора та її маріонетки. Найбільший річковий басейн України — Дніпровський. Водами, що належать до її басейну, користується більшість населення нашої держави. Проте витоки Дніпра — у Росії, і він протікає в Україну через територію фактично підконтрольної Москві Білорусі. Північно-східна частина України споживає воду з басейну річки Десна, яка бере свій початок у Смоленській області. З Росії випливає і Сіверський Донець — джерело питної води для Донбасу, Харківщини та Приазов'я.

Так забезпечення водою більшості населення України фактично контролює Російська Федерація.

Тому китайська політика, яка здійснюється за тисячі кілометрів на схід, може мати прямий вплив на життя вже завтра. Такими є реалії глобального світу.