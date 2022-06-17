Україні потрібно більше зброї. Наступною в списку Путіна значиться Польща

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Макрону, Шольцу, Драґі та Йоганнісу знадобилося багато часу, щоб ухвалити рішення їхати в Київ. Ми закликали їх до цього із самого початку, коли прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, наш віцепрем'єр Ярослав Качинський, а також прем'єри Чехії Петро Фіала та Словенії Янез Янша були ще в оточеному на той момент Києві три місяці тому. Одразу після повернення прем'єр Моравецький закликав у німецькій пресі канцлера Шольца та президента Макрона поїхати туди, щоб вони на власні очі побачили російські злочини.

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Цей візит є дуже важливим політичним символом підтримки українців, які борються не лише за себе, а й за всю Європу. Крім того, є декларація про підтримку надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС, ми також закликали кілька тижнів тому ті держави, які скептично ставляться до розблокування цього процесу. Сподіваємось, що на саміті Європейської ради цей статус підтвердиться.

Україна стала партнером для Заходу, і важливо, щоб це партнерство завершилося не символічно, а реальними діями, зокрема, потрібні термінові та значно ширші постачання зброї та техніки Україні.

Щодо територіальних поступок, то я вважаю, що будь-які рішення щодо власної території, стабільного та довгострокового завершення війни, а не заморозки конфлікту на роки вперед для того, щоб Росія могла відновити свій потенціал, мають бути в руках самої України.

Сьогодні будь-які спроби тиску на Україну, створення враження, що Україна могла б закінчити цю війну, але з якихось незрозумілих причин хоче її продовжувати, це дуже шкідливі дії не лише для України, а й для всієї Європи. Якщо такі спроби будуть і далі, якщо з'являтимуться голоси політиків про те, що Путін не може втратити обличчя, то це буде дуже погана звістка, адже він давно його втратив.

Ми всі хочемо миру в Україні, але ми хочемо довгострокового миру. Згода заморозити цей конфлікт, віддати Росії частину території та змусити Україну капітулювати призведе до нової війни через кілька місяців чи років, бо Росія не приховує своїх злочинних намірів поновити сфери впливу, як це було за Радянського Союзу.

Путін та інші російські політики відкрито кажуть, що в них є такі країни для так званої денацифікації — так вони називають країни, на які хочуть напасти. У цьому списку є Польща.

Якщо хтось вірить в ілюзії, що завершення війни за будь-яку ціну та здача Росії якоїсь частини української території приведуть до миру, то ця людина або не знає реальності, або просто діє цинічно на користь тих компаній, які хочуть робити бізнес із Росією.

Зазначу також, що відносна військова могутність Росії — це результат діяльності компаній у Західній Європі, а також того, що окремі країни платили за російський газ, за ​​постачання технологій в обхід санкцій та з порушенням ембарго.

Джерело.

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