50 відтінків націоналізму. Чому глобалізації настав кінець

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Нагадаю, що глобалізація спочатку була хитрим і неймовірно ефективним хабарем: після Другої світової війни США запропонували іншим державам до того неможливе – свій флот, а точніше – доступ до будь-яких ринків, в тому числі власного (найбільший на планеті), виробникам і морським шляхам, що дозволило всім торгувати з усіма та виробляти речі за іншими, вигіднішими цінами. Все це в обмін на те, що ці держави приєднаються до США в боротьбі з СРСР. Іншими словами, Америка успішно купила союзників, використовуючи свої економічні та військові можливості.

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План спрацював: СРСР розвалився, США стали гегемоном, і ми опинилися у світі ринкової взаємозалежності, коли Німеччині потрібна Росія, щоб не замерзнути, Африці – українська пшениця, а компанії Apple – китайський робітник. Усі влаштувалися в усіх.

І ось сьогодні ми в цій виделці: робимо вигляд, що не розуміємо, чому Україна не отримує від своїх західних партнерів своєчасних кількостей далекобійних знарядь.

Відбулася глобалізація капіталізму та протиріч цієї економічної моделі, яка незмінно веде до низки посилених рецесій та імперської війни. Йдеться зараз не про те, як ставитися до такого порядку і якою є людська ціна можливості аутсорсити своє виробництво копійчаним рабиням у Бангладеш. Йдеться про те, що конкретна форма порядку йде у минуле під впливом трьох трендів: деглобалізації, глобального потепління та стрімкого старіння людства. Йде і залишає нам у спадок свою дитину – антиутопію чергових чудовиськ, які чекають на нас по той бік імперської вирви.

Чого не розуміють пропутинські олухи, які мислять цитатами з радянських книжок часів холодної війни і радісно пишуть про кінець однополярного світу, мовляв, "викуси, Америко, не бути тобі світовим поліцейським", так це того, що в самій Америці, по-перше, панує дух націоналізму, який біжить з Афганістану та від інших більше непотрібних йому та надто витратних партнерів.

По-друге, США, на відміну від Росії та решти світу, якому вони штовхнули свою глобальну економічну систему, самі в неї не влізли. Лише 11% американського ВВП – це експорт.

Третина з цього – нафта. 2/3 американського торгового портфоліо розташовані в Західній півкулі. Головною світовою валютою залишається долар. Американська економіка – найбільша, відокремлена та найбезпечніша.

Коротше кажучи, США обіграли всіх, продавши світові глобалізацію з гарною надбудовою із солодких ліберальних мелодій, залишаючись імперією економічних націоналістів. Через низку географічних, демографічних та економічних причин Америка перебуває сьогодні у значно вигіднішому становищі, ніж Росія, Китай та Європа, щоб пережити майбутній шторм і зняти з нього та всіх нас вершки.

Я це до того, що ні у путіністів, які думають, що у їхнього тухлого лаптя є світле майбутнє і Америка ось-ось упаде, ні у тих, хто розраховує на допомогу "світового поліцейського" з ХХ століття, приводів для радості немає. Все гірше, ніж здається, і багато хто просто дивиться на нову гру в старі окуляри.

Питання не в тому, як хитріша імперія задушить тупих кремлівських виродків і після цього насолодиться видовищем китайського занепаду, а в тому, коли, і хто з нас до цього доживе.

Інше питання стосується необхідності протиставити всім цим похмурим перспективам альтернативу, в якій хотілося б жити, і яка була би живою, а не набором ідентичностей, цитат та вигуків зі світу, якого немає.

Джерело.

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