Коли, хто і чому має скасувати заборону на виїзд чоловіків з місця проживання

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Положення від Генштабу ЗСУ, яке сьогодні сколихнуло ФБ, насправді є дуже корисним, правильним та наочним прикладом, який ілюструє, що натівські стандарти управління не з повітря взялися, а є втіленням кращих та найефективніших практик. Цей приклад також показує, що буває, якщо від них відхилитися.

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Базовий, парасольковий принцип каже, що має бути розділення військових та цивільних функцій та компетенцій. Генштаб, яким обов'язково мають керувати військові, повинен займатися військовою справою. Бо цивільні (за рідкісним винятком) не повинні втручатися у планування військових операцій. А Міноборони, яким так само "обов'язково" мають керувати цивільні — повинне визначати політики.

Бо коли за визначення політик беруться військові — то неуникно виникають ось такі лажі як зараз. Коли з позиції військового все струнко і обґрунтовано, але для маси цивільних ясно, що воно просто не працюватиме.

Тому, за правилами Альянсу, міністр оборони МАЄ БУТИ цивільним або на крайняк відставним військовим зі стажем життя на гражданкє. А на окремі країни, що відступають від цього правила, можуть дивитися косо.

До речі, у 2015-2017 роках не раз сперечався з тими, хто звик до старої системи. Вони доводили, що принаймні під час війни МО має бути генарал. Але ж ні! І це правило не просто так з'явилося.

Зараз — якщо інформація в загальному доступі є коректною — маємо трохи інший рівень цієї історії. ГШ є суто військовим, плюс є професійне військове командування ЗСУ, яке очолює крутий військовий Залужний. МО очолює крутий цивільний Резніков. І всі згодні, що це працює супер.

Але таке життя, що іноді органи заступають за межі своєї компетенції. Саме це (як стверджують) зробив Генштаб, коли спробував встановити політику, керуючись старими документами 1990-х. А він цього не має робити апріорі.

Але з наявним цивільним міністром та цивільним парламентським контролем я взагалі не маю сумніву, що це правило дуже скоро скасують. Тому все норм, keep calm, не перестаємо вірити в ЗСУ, а також не забуваємо вірити в НАТО. Інтеграція до нього нам виключно на користь!

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