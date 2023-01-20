Китай іде на зниження. Вперше в історії населення КНР скорочується

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Розворот тренду в демографії Китаю, про який давно говорили багато експертів, тепер зафіксований на офіційному рівні. За даними The New York Times, уряд КНР заявив у вівторок, що минулого року в Китаї народилося 9,56 млн осіб, а померло 10,41 млн. Це перший випадок, коли смертність у Китаї перевищила народжуваність із часів "великого стрибка" — невдалого економічного експерименту Мао Цзедуна, що призвів до масового голоду й смерті в 1960-х роках.

За даними Національного бюро статистики, народжуваність знизилася з 10,6 млн 2021 року до 9,56 млн 2022-го. Така тенденція зниження спостерігається вже шостий рік поспіль. Загальна чисельність населення Китаю зараз становить 1,41 млрд осіб. Очікується, що до 2035 року 400 мільйонів людей у Китаї будуть старшими за 60 років, що становить майже третину його населення.

Населення Китаю почало скорочуватися після неухильного багаторічного зниження народжуваності, яке, за словами експертів, має незворотний характер.

[ + – ] До 2035 року третина населення Китаю буде старша за 60 років

Китайські чиновники роками намагалися уповільнити настання цього моменту, послаблюючи політику "однієї дитини" та пропонуючи стимули для заохочення сімей до народження дітей. Жодна з цих політик не спрацювала. Тепер, зіштовхнувшись зі скороченням чисельності населення в поєднанні зі стійким зростанням тривалості життя, країна впадає в демографічну кризу, яка матиме наслідки не тільки для Китаю та його економіки, а й для всього світу.

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