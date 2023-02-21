Крила порятунку. Чому Україні критично важливо отримати літаки

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З іншого боку, Україні цієї авіації не вистачає і наші пілоти ціною надзусиль і героїзму продовжують виконувати бойові завдання на тих літаках, які у нас є. Але їх менше, ніж у держави-агресора, і подекуди вони поступаються за технічними характеристиками.

На початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 140 вильотів углиб території України на літаках СУ-34, СУ-30СМ та Су-35С. Про це йдеться у доповіді RUSI.

При цьому цілями часто були наші аеродроми, радари, склади, бази, загалом системи ППО. Для повномасштабної війни Росією було зосереджено щонайменше 350 бойових літаків на аеродромах навколо України. Атаки авіації були підкріплені масованими ракетними атаками. Тобто насправді агресор планував встановити домінування у повітрі та розширене використання своєї авіації.

Проте надзвичайно вдалі та ефективні дії української армії дозволили нам зберегти ППО, авіацію та надалі посилювати її за допомогою наших партнерів. Застосування Росією авіації почало зводитися до штурмовиків і бомбардувальників вздовж лінії фронту та запуску ракет з повітряного простору держави-агресора. Ракет, велику кількість яких знищила українська система ППО.

Саме тому Росія вже тоді змінила тактику і почала масовано застосовувати артилерію, саме через програш повітря на початку. Артилерійським вогневим валом ворог хотів виправити ситуацію з неможливістю встановлення панування в українському небі.

Але неефективне застосування Росією потенціалу своєї авіації не повинно вводити в оману про роль та можливості авіації в цілому. Цей компонент у війні залишається надзвичайно важливим. Йдеться не лише про кількість літаків, а й про їх якість, сучасне оснащення та озброєння. Потрібні навчені та мотивовані пілоти, точні дані розвідки. Україна має вмотивованих льотчиків, розвідку, дані та координати від партнерів. Але нам дуже потрібні літаки, які даватимуть можливість хоча б на деяких ділянках припинити війну артилерій, просто знищивши ворожі позиції, вберегти більше життів наших бійців і суттєво розширити наші можливості. Україна має отримати Крила для захисту нашої свободи!

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