Тримати Бахмут до кінця! Ставка Верховного головнокомандувача ухвалила рішення

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Вчора зовсім не по-воєнному, публічно було оголошено рішення Ставки продовжити оборону Бахмута. Президент особисто про це сказав, звертаючись до народу. Зазвичай так не робиться. Рішення Ставки, Генерального штабу, інших штабів носять гриф "таємно" або "цілком секретно", тому що війна — це не тільки війська, танки, артилерія, а й військова хитрість, секретність.

Але Бахмут — це зовсім інший випадок. Бахмут давно вже став символом мужності та стійкості українських солдатів. Ситуація там дуже важка, втрати з обох боків величезні, а військової цінності ця фортеця для нас уже не має, якщо не готується якась секретна військова операція, в якій оборона Бахмута відіграє ключову роль.

У будь-якому випадку буде правильно, якщо хтось із учасників засідання Ставки, який голосував за продовження оборони Бахмута, особисто очолить цю роботу. Особисто — своєю особистою присутністю в місті, своїм досвідом, своїми знаннями, своїми зв'язками та можливостями, своїм закликом до боротьби за кожен будинок, кожну вулицю.

Якщо питання оборони Бахмута стало публічним, політичним, то й відповідь на нього має відповідати високому статусу ухваленого рішення. Немає жодних сумнівів, що ми виграємо цю битву. Тим більше, якщо її очолять полководці.

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