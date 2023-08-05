Мінус 8 банків із 71. Які банки стали банкрутами з початку війни

Related video

Сбербанк Росії (МР Банк) та Промінвестбанк – російські держбанки Мегабанк – "картотека" (втрата ліквідності, неможливість виконувати клієнтські доручення і розраховуватися із вкладниками. Але це і до початку вторгнення було) Січ – втрата ліквідності (не віддали рефінанс НБУ, хоча, в принципі, гроші вкладникам було чим віддавати) Форвард – втрата ліквідності (фактично – нежиттєздатна бізнес-модель, неспроможність банку заробляти і працювати без допомоги акціонера, який росіянин, і нічого не міг з цим зробити, та, здається, й не хотів та не збирався) Айбокс – "фінмон" (порушення вимог фінмоніторингу) Альфа банк / Сенс – санкції до акціонерів (уточнення — тут вивели з ринку без визнання неплатоспроможним, цікавий юридичний хід) Конкорд – "фінмон".

Плюс Пін банк, з яким невідомо, що робити, класична валіза без ручки, забрати забрали, бо так закон вимагає, а що далі ніц не ясно (та виведіть його вже і все, порада стороннього). Плюс Мотор банк, де на основного акціонера, Богуслаєва, санкції, продати не вийде, закрити теж нема за що, та й в принципі банку особливо й займатися нема чим – але гроші там є, тому формальних причин виводити нема (і, якщо виводити, то треба Богуслаєву віддавати його депозити, яких там більшість, що не дуже правильно). Теж така собі задачка.

Досить нетипова та неочікувана річ. Попри повномасштабну війну, банки не банкрутують через проблеми із ліквідністю чи капіталом, як про те каже теорія, та й практика. Фактично лише півтора випадки банкрутства за втратою ліквідності на 71 "довоєнний" банк; Мегабанк таки мав проблеми задовго до invasion. А з великих/середніх банків, які мають хоч якийсь певний вплив на систему – жодного: Альфу прогнозовано націоналізували, та й вивели через проблеми не з ліквідністю чи з капіталом, а через акціонерів.

Це можна трактувати та подавати з різних абсолютно боків. І як те, що в нас настільки стійка система, що навіть під час повномасштабної війни банки не банкрутують. Або подивитися на частку активів тих, хто пішов і не повернувся — в мене вийшло 3.4%, і те на три пятих за рахунок сбєра та піба. Тобто, як перемогу (як відомо, в перемоги багато батьків).

Або як те, що банки виживають виключно за рахунок заробітку на державних паперах, тобто, нема жодної стійкості, а є квазідержавна підтримка (це стара тема, яку досить часто розганяють). Тобто, як зраду. Можна і нейтрально сприймати – не банкрутують, от і добре, дивимося далі. Це тільки ті трактування, що от одразу на думку спали, можна ще парочку-трійку придумати.

І все воно ж буде правдою )

Джерело.

Важливо