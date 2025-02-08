Кохана, яка вбиває людей: чому фільм "Компаньйон" це найкраще, що чекає нас у лютому

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Дебютна картина Дрю Генкока — нове переосмислення проблеми, піднятої Алексом Проясом у фільмі "Я, робот" (2004), але дещо з іншої перспективи. Заплутана історія про ілюзію кохання, що надихає на життя й водночас вбиває; про тернистий шлях до самопізнання, навіть якщо замість душі у тебе програма, а в серці — процесор.

Це чудовий фільм, аби трохи розвіятись, видихнути й на 97 хвилин забути про клопоти. Ніби трилер, але й фантастика, з одного боку жахи, а з іншого — романтична комедія. Одним словом, без попкорну не розберешся. Все, як ми любимо.

Про що мова

Самотність, пошук кохання, науково-технічний прогрес, антропоморфізм робототехніки, деградація людей, занепад моралі, злочин і кара, сміх крізь сльози, відповідальність за тих, кого приручаємо.

Сюжет

Його звуть Джош, її — Айріс. Одного дня обидва нібито випадково зустрічаються у супермаркеті біля ящика з апельсинами. Світ такий старий, що бачив мільйон подібних знайомств, але не поспішайте з висновками: цей милий спогад немає нічого спільного з реальністю.

Знайомство в супермаркеті стало для Джоша початком кінця Фото: Planeta Kino

У пари зав’язуються романтичні стосунки, які можна назвати ідеальним коханням. Воно кінчається одного дня, коли Джош та Айріс їдуть на відпочинок у заміський будиночок, де живе потріпаний життям мільярдер Сєргєй та його темношкіра коханка Кет. Ну, там ще була одна вельми цікава парочка, але наразі без спойлерів.

Головна цитата

"Більшу частину часу таке відчуття, ніби щільна чорна хмара відкидає тінь на все навколо. І ти начебто бачиш світ, але недостатньо яскраво, розумієте? Ти просто переходиш з місця на місце — без усвідомлення, без сенсу, без мети. Знаю, звучить дуже депресивно, але в цьому є і плюс. Так ми більше цінуємо яскраві моменти. Ті швидкоплинні миті, коли спалахує світло, хмари розчиняються і ти бачиш світ таким, яким він є. І раптово з’являється сенс, з’являється мета. Відчути таке раз в житті — уже везіння. У мене так було двічі: вперше, коли я зустріла Джоша, а вдруге, коли вбила його", — каже Айріс на початку та в кінці фільму.

Історія кохання перетворюється на моторошний трилер Фото: Planeta Kino

Смисли

Що таке душа і хто нею наділений? Режисер фільму переконаний, що секс-робот, якого беруть в оренду для втіх, також має право голосу, хоче любові, свободи та відчуває біль. Ви скажете: "Що за абсурд?". Але хто його знає.

Післясмак

Якщо вам так і не пощастило у коханні, то не поспішайте впадати у відчай, бо інакше диво науково-технічного прогресу може вбити вас автоматичним штопором під оцей саундтрек.

Вердикт: "Тримайте мене семеро".

Нагадаємо, раніше Фокус уже публікував перші відгуки про фантастичний трилер "Компаньйон".