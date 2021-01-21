В МЗС почалася істерика через передачу українській стороні утримуваних осіб за сприяння Медведчука, — блогер

Куракін висловив здивування «оперативної» реакції зовнішньополітичного відомства.

Заяви Міністерства закордонних справ про те, що анонсоване ЛДНР звільнення людей — це нібито «удар по Нормандському формату і Тристоронній контактній групі», більше схоже на істерику, ніж на адекватну дипломатичну реакцію. Про це на своїй сторінці у Facebook написав блогер Олексій Куракін.

Куракін висловив здивування «оперативної» реакції зовнішньополітичного відомства.

«Усі вже побачили, що у Кулеби справжня істерика через те, що невизнані ДНР і ЛНР пообіцяли за посередництва Віктора Медведчука звільнити й передати Києву групу людей? Хто не в курсі, доповідаю. Не оговтавшись, в МЗС заявили, що анонсоване ЛДНР звільнення людей — це нібито «удар по Нормандському формату і Тристоронній контактній групі». Друзі, а чому це так пізно народилося у вашому запаленому мозку? Вибачте, в МЗС тільки сьогодні дізналися, що ЛДНР збираються звільнити людей? Взагалі-то новина про це зʼявилася ще в суботу, 16 січня. Це так «оперативно» працюють українські дипломати? Чому вони зробили свою заяву не через місяць? Чи не через рік?» — поставив риторичне запитання блогер.

Він нагадав, що в МЗС «самі проговорилися», що новина зʼявилася в день візиту в Україну чинної голови ОБСЄ, міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Як це розуміти? Що в МЗС тільки сьогодні дізналися про звільнення? Дізналися, що буде звільнення українських громадян від голови ОБСЄ? І якщо навіть не брати моральну сторону питання, тому що тільки моральні виродки можуть виступати проти звільнення людей, то бачимо, як говорив товариш Бендер, «головотяпство со взломом». А якщо серйозно, то за настільки обурливий непрофесіоналізм Кулебу треба гнати з МЗС поганою мітлою», — резюмував блогер.

Нагадаємо, МЗС України заявила, що рішення РФ передати Медведчуку полонених — удар по Нормандському формату