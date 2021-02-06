"ОПЗЖ" на довиборах в Раду висовує кандидатуру генпродюсера "112 Україна"

Артема Марчевського висувають по округу №50 в Донецькій області, де раніше обирався Руслан Требушкін. Останній пізніше здобув перемогу на виборах мера Покровська.

Партія "Опозиційна платформа — За життя" заявила про висунення кандидатури Артема Марчевського — генерального продюсера каналу "112 Україна" і керівника молодіжного крила політсили — в депутати Верховної Ради на проміжних виборах на окрузі №50 в Донецькій області. Відповідне рішення було прийнято на з'їзді партії у четвер, 4 лютого.

Раніше депутатом на цьому окрузі був Руслан Требушкін, однак він склав повноваження після обрання мером Покровська.

Сам Марчевський заявив виданню "Новости Донбасса", що не бачить конфлікту інтересів в поєднанні партійної діяльності з роботою медіа-менеджера. Вибори на цьому окрузі відбудуться 28 березня 2021 року.

Марчевський вже балотувався в депутати ВР від "ОПЗЖ" у 2019 році на окрузі №60 в Донецькій області, але поступився самовисуванцю Дмитру Лубинцю.

Крім цього, на з'їзді вирішили висунути кандидатом в депутати ВР на окрузі №184 (Херсонська область) Єгора Устинова. Тут довибори відбудуться після складення депутатських повноважень Ігорем Колихаєвим, який обрався мером Херсона.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій відносно Козака і його телеканалів, утримавшись при голосуванні членів Ради нацбезпеки і оборони.

Секретар РНБО Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнскою повісткою". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, адже воно готувалося давно і ретельно.