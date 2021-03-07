Рай з ліжком king-size. Арахамія "відривається" на розкішному курорті на Мальдівах, — Смолій (фото)

Глава фракції "Слуга народу" відпочиває на окремому острові в Індійському океані.

Глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія відпочиває на Мальдівах в люксовому готелі на окремому острові. Про це повідомив політолог Андрій Смолій Facebook.

Український політолог виклав знімок Арахамії на відпочинку і повідомив, що глава фракції відпочиває на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо.

"Поки країна поступово знову занурюється в "червоні зони", а скандалів стає все більше, — глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія відривається на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо. Ви питаєте, де якісні вакцини? Де підтримка бізнесу? Де адекватна міжнародна політика? Так ось вона. Мабуть, це і є офіційний візит на Мальдіви від доблесних слуг Зеленського ", — написав Смолій.

Фото: Facebook

За даними видання Hello! Magazine, курорт Amari Havodda Maldives був вперше відкритий в січні 2016 року. Курорт був побудований на раніше безлюдному острові і включає в себе 120 вілл, серед яких приватні резиденції на березі води і вілли на воді.

Фото: Мальдивы

Гостьові вілли мають площу від 77 до 153 кв. м. У кожному номері є ліжка "king-size" з видом на океан, ваннами в тропічному стилі на відкритому повітрі, відкритими терасами, надводними гамаками.

Фото: Мальдивы

Курорт пропонує для відпочиваючих відразу кілька ресторанів — в азіатському стилі, регіональної та інтернаціональної кухнею і інтерактивний японський ресторан.

Фото: Мальдивы

Відпочинок на острові також славиться своїм спа-салоном Breeze Spa з шістьма садовими павільйонами. Гості можуть займатися різними видами спорту, включаючи екскурсії на човнах, теніс, волейбол і велосипедні прогулянки.

Фото: Мальдивы

"Пейзажний басейн курорту — один з найбільших на Мальдівах, з вражаючим видом на океан, водною лаундж-зоною і пляжними кабінками для перевдягання", — йдеться в описі курорту.

Фото: Мальдивы

На момент відкриття в 2016 році Amari Havodda Maldives пропонував пакет Duo Villa Experience за ціною 554 доларів. У пакет входили мінімум чотири ночі проживання на віллі на пляжі і ще дві ночі — в будинку над водою з прямим виходом до океану, відкритою терасою з шезлонгом і ліжком розміру "king-size".