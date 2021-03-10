"Паломниця" — хороший фундамент для політичної кар'єри Марченко, — соцмережі

У фільмі Марченко з'явився й відомий спортсмен Олександр Усик.

П'ятого березня відбулася прем'єра нового проекту Оксани Марченко, телеведучої і дружини голови Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука. У серії фільмів під назвою «Паломниця» розкриваються теми покаяння, милосердя і любові. Але, на думку телеграм-каналу «Легітимний», прощення — основний меседж цього проекту, і він є хорошим фундаментом для майбутньої політичної кар'єри Марченко.

«Головний меседж цього фільму — прощення. Те, що чекає нашу країну і весь український народ у майбутньому. Ми повинні будемо пробачити один одного, "сепаратисти Донбасу пробачити "укроп", "укроп" повинен пробачити сепаратистів, майданівці пробачити Беркут, Беркут майданівців тощо". Тільки тоді ми зможемо перегорнути цю сторінку розколу і переродитися як нація, яка готова до майбутнього», — йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Також уточнюється, що цей меседж Оксана Марченко проносить крізь призму релігії та історії Києво-Печерської лаври, а поява у фільмі відомого спортсмена Олександра Усика підтверджує, що навколо телеведучої і новоявленого політика будуть об'єднуватися лідери громадської думки.

«А сама Оксана Михайлівна буде нести меседж вибачення в маси заради миру», — пише «Легітимний», резюмуючи, що фільм «Паломниця» стане хорошим фундаментом для майбутньої політичної кар'єри Марченко.

Раніше народний депутат України, голова Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук заявив, що, незважаючи на постійну підтримку дружини, завжди намагався захистити її від політики, але ситуація склалася так, що подружжю довелося стати пліч-о-пліч у протистоянні незаконним звинуваченням і репресіям.

«Я всі ці роки намагався її вберегти від політики, від української брудної політики. Але вийшло так, що мені це не вдалося, і я з цим погодився. Будемо жити з цим далі. Будемо разом боротися, хоча вона разом зі мною боролася всі ці роки. Тому боротьба триває, і