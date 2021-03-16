Дочка загиблого фермера: екс-нардеп Нестеренко звинувачується у рейдерському захопленні агрогосподарства та загибелі людей

Під час рейдерського захоплення агрогосподарства "Дар" у Дніпропетровській області за нез'ясованих обставин загинули відразу чотири людини — власник підприємства і три члени його сім'ї.

Кримінальні провадження №12016040350003741 і №12016040000000820 заведені згідно із заявами родичів загиблих власників господарства "Дар" — Дмитра та Марини Дарадуди, передають Вести.

Дочка померлих фермерів Марина Дарадуда заявила: "Моєму батькові почали надходити погрози, він завжди почав пересуватися зі зброєю, але полетів до Грузії і розслабився, і там, пішовши на зустріч, з неї живим не повернувся. Одразу ж почалося рейдерське захоплення підприємства, за підробленими документам наше господарство спочатку переоформили на бомжа, а потім вже на довірену особу Нестеренко. Пішли захоплювати поля, техніку за допомогою кримінальних угруповань. Після смерті батька боротьбу очолив мій чоловік, який після зустрічі з людьми Нестеренка наступного дня повісився. Відразу після нього помер "від серцевої недостатності" інший член "Дару", мій дядько, хоча на похоронах було видно посічену рану на голові та гематоми на тілі... Після свідчень моєї матері в суді на члена угруповання Нестеренко Василя Кузнєцова, на якого оформлене наше фермерське господарство "Дар", мою матір знайшли мертвою в басейні. При цьому на момент смерті камери спостереження в будинку вимкнулися і не змогли зняти те, що відбувається".

Дарадуда стверджує, що поліція і прокуратура Новомосковського району покриває рейдерів, які розділили між собою майно загиблих.

Раніше глава асоціації фермерів Дніпропетровської області Анатолій Гайворонський під час виступу на засіданні комітету Верховної Ради України з питання аграрної політики і земельних відносин звинуватив екс-народного депутата й екс-заступника губернатора Дніпропетровської області Вадима Нестеренка в причетності до рейдерських захоплень аграрних підприємств в регіоні, зокрема — у силовому захопленні фермерського господарства "Дар".

"Ми підозрюємо. Але крапку повинні були поставити правоохоронні органи. Які цією справою не займаються. Зрозуміло чому", — зазначив він.