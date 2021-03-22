Співмешканці скандального екс-нардепа Нестеренка загрожує до 12 років за відмивання мільйонів доларів, — ЗМІ

Слідче управління Обласної податкової міліції Дніпропетровської області відкрило кримінальне провадження №32020040040000020 на Олександру Вишневську — співмешканку екс-нардепа Вадима Нестеренка, повідомляють Вести.

Правоохоронці почали розслідування, під час якого можуть спливти факти, які відносяться ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочин шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі». Вишневській загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна, передає ЗМІ.

Суть справи полягає у тому, що Нестеренко, який з 2011 року обіймав високі посади (був замгубернатора Дніпропетровщини та народним депутатом України), нібито легалізував гроші, здобуті незаконним шляхом, через надання фіктивних договорів поворотної фінансової допомоги двом жінкам — своїй співмешканці Олександрі Вишневській та рідній сестрі Оксані Лещенко.

Зокрема, вважають ЗМІ, у 2012 році Олександрі Вишневській екс-нардеп «позичив» 6 000 000 доларів. При цьому доходи Олександри Вишневської у 2012 році склали всього 22 гривні (3 долари за курсом 7,9). У 2013 році дохід Олександри Вишневської був 47 000 дол, 2014 року — 0 грн, 2015 — 0 грн, 2016 — 4 900 грн 2017 рік — 0 грн.

Ще 3 000 000 доларів Нестеренко «позичив» рідній сестрі, пишуть Вести.

Таким чином, Нестеренко не вказав у своїй декларації за 2012 рік 6 000 000 доларів, які «позичив» Вишневській і не заплатив з них податки (тобто він не показав звідки вони з'явилися і не заплатив з них податки).

Тільки у 2015 році Нестеренко задекларував 6 000 000 доларів, як коштами, позиченими третім особам, таким чином легалізувавши їх, передають ЗМІ.

При цьому ще 3 000 000 доларів, позичених у 2017 році сестрі, Оксані Лещенко, Нестеренко взагалі не задекларував.

Таким чином, Вишневська і Лещенко є співучасницями ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і підсобницями у легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, пишуть Вести.

Також банк ПУМБ і Crédit Agricole, побачивши підозрілі рухи великих сум готівкових та безготівкових грошових коштів (Вишневська і Лещенко знімали, зокрема за кордоном, з банкоматів сотні тисяч доларів) передали інформацію про операції родички і співмешканки екс-нардепа в Фінмоніторинг України, заявляє видання.

Всі операції вже знаходяться під контролем Державної служби Фінансового моніторингу України, яка за вказаними незаконними діями склала узагальненим матеріал, спрямований в Обласну податкову для проведення слідчих дій, пишуть ЗМІ.