Єрмак розбереться з монополістами, які завищують ціни на продукти, — експерт

Політолог вважає, що в Офісі президента з'явилася свіжа внутрішня соціологія, де однією з найболючіших тем для України виявилося стрімке зростання цін на продовольчі товари, яке спровокували монополісти разом з великими торговельними мережами.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак за дорученням Володимира Зеленського буде розбиратися з монополістами і великими торговими мережами, які завищують ціни в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Кирило Сазонов.

За його словами, в Офісі президента з'явилася свіжа внутрішня соціологія, де однією з найболючіших тем для України виявилося стрімке зростання цін на продовольчі товари, яке спровокували монополісти разом з великими торговельними мережами.

"Тому президент доручив голові ОП Єрмаку розібратися зі зростанням цін на продукти, скоординувати роботу Кабміну та Антимонопольного комітету для того, щоб вони провели детальний аналіз ринку і з'ясували, завдяки кому ціни в Україні значно випереджають загальносвітовий тренд", — зазначив Сазонов.

Він також підкреслив, що за останній рік ціни на пшеницю зросли майже на 40%, ну, а про ціни на курячі яйця Сазонов вирішив промовчати, бо іноді здається, що вони в Україні якісь золоті або хоча б позолочені. Тому, за його словами, не дивно, що українців турбує ця проблема навіть більше, ніж зовнішня політика чи черговий транш від МВФ.

"Зростання цін на продукти не є тільки українською проблемою, подібна тенденція спостерігається сьогодні в багатьох країнах, що розвиваються у світі, але все одно в Україні цей процес вийшов з-під контролю і в гру вступили зухвалі монополісти, які диктують своє бачення ціноутворення. Тому голова ОП взяв під особистий контроль ці процеси і займається роботою прем'єра для того, щоб не дозволити монополістам і великим торговельним мережам диктувати Україні свої умови, залишивши її голодною", — резюмував політолог.