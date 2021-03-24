Нелегальні мільйони і фірми-банкрути Сергія Дядечко: ЗМІ розкрили фінансові схеми донецького "банкіра"

Слідчі Генеральної прокуратури України оцінили "підприємницьку діяльність" Дядечко за той період у майже 116 млн грн.

Діяльність донецького підприємця Сергія Дядечко, який називає себе банкіром, через низку фінансових схем призвела в Україні до банкрутства декількох підприємств. А сам він загадковим чином сколотив цілий статок.

Зокрема, як пише Главком, все почалося в 2013-2014 роках. Слідчі Генеральної прокуратури України (зараз Офіс Генерального прокурора України) оцінили "підприємницьку діяльність" Дядечко за той період у майже 116 млн грн.

"Службові особи ДП "Укрзалізничпостач" та ТОВ "Інтертопресурс" (одна з компаній Сергія Дядечко), перебуваючи у змові з посадовими особами ТОВ Транспортна компанія "Енерготранс", ТОВ "Ремдизель груп", ТОВ Керченський стрілочний завод, ТОВ ЛЕМЗ, ТОВ "Укрзалізничпром", ДП Фірма "Леда", ТОВ ТД "Робікон", ТОВ Інтерпайп Україна, ТОВ Метконтракт, ТОВ Фірма "Меганом", ТОВ ТД "Агрінол" та іншими невстановленими під час слідства особами, підробили, а в подальшому використовували договори поставки, чим і сформували фіктивну дебіторську заборгованість ДП "Укрзалізничпостач" сумою 115 919 612,26 грн", — сказано в матеріалі.

Пізніше компанія Дядечко ТОВ "Інтертопресурс" передала право вимоги зазначеного вище боргу ТОВ Транспортна компанія "Енерготранс", після чого ухвалила рішення про своє банкрутство та ліквідацію, що підтверджується ухвалою господарського суду Запорізької області від 04.08.2015.

Однак постановою Донецького апеляційного господарського суду від 27.07.2016 зазначена вище постанова господарського суду Запорізької області про ліквідацію ТОВ "Інтертопресурс" від 04.08.2015 була скасована.

"Потім ДП "Укрзалізничпостач" 29.09.2016 розірвало договір про відступлення права вимоги від 24.02.2014 між ТОВ "Інтертопресурс" і ТОВ Транспортно-логістична компанія "Інтертрансконсалтинг". 24.11.2016 скасована процедура ліквідації ТОВ "Інтертопресурс" і змінена адреса ТОВ "Інтертопресурс" із Донецька на 04201, м. Київ, Оболонський район, вул. Сім'ї Кульженко, будинок 35. Увага! За цією адресою зареєстровано 498 підприємств! 22.12.2016 змінився керівник ТОВ "Інтертопресурс" із Козловської Діани Валеріївни (ліквідаторка) на Протасова Олександр Анатолійович (він і бенефіціарний власник)", — сказано в матеріалі.

Зазначається, що вже в 2017 році посадові особи ТОВ "Інтертопресурс" звернулися до Господарського суду м. Києва і спробували стягнути з ВАТ "Українська залізниця" борг сумою 240 440 572,90 грн. Рішення задоволене частково, суд постановив стягнути з відповідача 220 468 543,19 грн.

"Згідно зі свідченнями директора філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" (далі — філія ЦОП), що реформований з ДП "Укрзалізничпостач", будь-які первинні документи, що підтверджують факти укладання, виконання та оплату за договорами поставок із вищевказаними суб'єктами господарювання філія ЦОП не має", — сказано в матеріалі.

Після цього адресу ТОВ "Інтертопресурс" змінився на 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Уральська, будинок 12. Керівником призначена Мірошниченко Світлана Петрівна. При цьому нова адреса є місцем реєстрації 166 підприємств і, можливо, використовується для фіктивного підприємництва, припустили автори матеріалу.

Під час провадження досудового розслідування ГПУ зафіксувала факти спроб ТОВ "Інтертопресурс" переказу грошових коштів, їх легалізації та виведення шляхом проведення безтоварних операцій, а саме формування фіктивного податкового кредиту, штучне завищення валових витрат із метою ухилення від сплати податку на прибуток, тобто з метою виведення грошових коштів із легального безготівкового в нелегальний готівковий обіг, використовуючи при цьому "родинні" суб'єкти господарювання.

На підставі зазначеного управлінням з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ розслідується кримінальне провадження № 42017000000003667 від 14.11.2017 за ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.