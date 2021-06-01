Готель, де роблять історію. Чим відомий InterContinental у Женеві, де зустрінуться Байден і Путін

Готель із пів віковою історією не раз приймав у себе кінозірок і політиків, а тому ходять чутки, що InterContinental у Женеві буквально нашпигований пристроями для підслухування. Фокус з'ясував все, що можливо, про цей п'ятизірковий готель, його відомих гостей і про зустрічі на вищому рівні, які проходили в його стінах.

Середина червня в світовому політичному календарі ознаменується подією непересічною. Президенти США і Росії мають намір 16 числа зустрітися в Женеві. І це буде перший російсько-американський саміт на найвищому рівні з часу зустрічі Путіна з експрезидентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі в липні 2018 року.

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[ + – ] Джо Байден, Володимир Путін і готель InterContinental, де може пройти їхня зустріч Фото: Колаж: Фокус

У Кремлі вже заявили, що президенти планують "обговорити стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, враховуючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу та врегулювання регіональних конфліктів".

У Білому домі зазначили, що 46-й президент США в розмові з Путіним (якого ще нещодавно відкрито називав вбивцею) має намір порушити тему прав людини. "Я зустрінуся з президентом Путіним через кілька тижнів у Женеві й чітко заявлю, що ми не будемо чекати і не дозволимо порушувати ці права", — заявив Байден, виступаючи в штаті Делавер на День поминання.

Інших подробиць про те, що буде обговорюватися на майбутньому саміті — немає.

"Немає, відповідають, в готелі місць!"

Однак майбутня подія викликала небувалий ажіотаж і в Швейцарії, й у всьому світу. У Женеві, яку в 2014-му називали "найкращим містом для життя в світі", вже почали закінчуватися вільні номери в готелях.

Три кращі готелі Женеви: InterContinental, President Wilson і Beau-Rivage, де раніше любили зупинятися політики і проводити зустрічі на вищому рівні, вже заявили, що місць в них немає. Поки ще є вільні номери в інших готелях класу люкс, а ось у готелях простіше місць майже не залишилося. Що цілком логічно: журналістам зазвичай не знімають номери з видом на Женевське озеро.

[ + – ] Вид на Женевське озеро Фото: Robert Stokoe from Pexels

Швейцарські ЗМІ, а слідом за ними і ЗМІ світові повідомляють, що зустріч Байдена і Путіна пройде в готелі InterContinental у Женеві. І це найбільш ймовірний вибір, адже саме тут в 1985 році зустрічалися Михайло Горбачов і Рональд Рейган, та й взагалі, InterContinental може похвалитися значним списком "дорогих" VIP гостей, яким тут забезпечували конфіденційність і комфорт.

Усі фото: geneva.intercontinental.com

[ + – ] Готель InterContinental Genève

У Кремлі інформацію про те, що Байден і Путін зустрінуться саме в женевському InterContinental, не підтверджують.

"Зустріч може пройти в будь-якому готелі або в будь-якій будівлі. Поки я не можу підтвердити, тому що поки не було ніяких домовленостей з американською стороною з цього приводу", — заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Зберігають мовчання і власне в готелі. Офіційна представниця гостьової служби Діана Мунцер заявила, що не має інформації про підготовку російсько-американської зустрічі.

Однак російський політолог Станіслав Бєлковський, який і сам був гостем цього готелю в 1994 році, заявив, що InterContinental "добре призначений і підготовлений для проведення заходів і для забезпечення безпеки".

"Він весь нашпигований різного роду пристроями для підслуховування та підглядування, і там легко гарантувати безпеку високих учасників по периметру", — розповів політолог.

Сайт готелю InterContinental Geneva зустрічає відвідувачів панорамою Женевського озера та слоганом: A LEGENDARY HOTEL MAKING HISTORY. Легендарний готель, де твориться історія. Фокус з'ясував все, що можливо, про цей п'ятизірковий готель, його відомих гостей і про зустрічі на вищому рівні, які проходили в його стінах.

Чому InterContinental і чим він хороший

Готель InterContinental Geneva був побудований в 1964 році. У 18-поверховому готелі 333 номери, 56 люксів, 16 конференц-залів та 2 ресторани. У 2005 році був проведений капітальний ремонт вартістю в 22 мільйони євро, в процесі якого оновили хол і номери.

[ + – ] Готель InterContinental Genève

[ + – ] Тут зупинялися 400 глав держав, 4 тисячі міністрів, послів, політичних діячів і спортсменів

На сайті готелю сказано, що в його архітектурі та дизайні "поєднуються історичний і класичний стилі модернізму". Фасад має навіс із колонами з вапняку. Двері з латуні та бамбуку біля входу "надають відчуття простору". А великий хол прикрашають "монументальні колони і величні сходи". У ресторані Woods гостей заманюють деревʼяними столами і панелями, а в Bar des Nations — каміном із вапняку.

Варто зазначити, але він розташований не прямо на березі Женевського озера, як більшість дорогих готелів міста, а в півтора кілометрах на захід, в районі Петі-Саконес.

[ + – ] Вид на InterContinental і Женевське озеро

Побудований готель був стратегічно правильно. У трьох хвилинах ходьби розташована штаб-квартира Організації Обʼєднаних Націй і Міжнародний конгрес-центр (CICG).

З готелю всього вісім хвилин їзди до міжнародного аеропорту Женеви, поруч немає високих будівель, де міг би причаїтися снайпер — тільки парки і низькоповерхова забудова, а з вікон відкривається прекрасний вид на місто, озеро й Альпи, зокрема, на знамениту гору Монблан.

[ + – ] Вид із готелю InterContinental

За свою пів вікову історію готель приймав весь цвіт політичної арени. Тут зупинялися 400 глав держав, 4 тисячі міністрів, послів, політичних діячів і спортсменів.

Також він відомий, як улюблений готель африканських диктаторів. У 2019, коли тут зупинявся президент Камеруну Поль Бія, під стінами InterContinental пройшли масові акції протесту біженців із цієї країни.

[ + – ] Вихідці з Камеруну пікетують готель InterContinental у Женеві

[ + – ] Протести проти приїзду президента Камеруну Поля Бія

Африканці вимагали, щоб Бія, якому виповнилося 88 років, і який є найстаршим чинним президентом у світі, перестав витрачати гроші з бюджету країни і пішов із посади.

Готель InterContinental — арена для політичних зустрічей

Джиммі Картер і Хафез Асад: за еміграцію із СРСР і права палестинців

9 травня 1977 року тут зустрічалися президент Сирії Хафез Асад і президент США Джиммі Картер. Вони обговорювали ситуацію в Лівані (оскільки в 1976 році Сирія ввела війська до Лівану в розпал громадянської війни в цій країні), арабо-ізраїльський конфлікт, відновлення роботи Женевської мирної конференції щодо Близького Сходу.

[ + – ] Хафез Асад і Джиммі Картер на зустрічі в InterContinental

Картер, зайнявши Білий дім, збирався активно боротися за дозвіл вільної еміграції із СРСР, а також і за права палестинців.

"Заперечення цих прав представляло собою позицію, яка не має виправдань в очах вільного і демократичного суспільства, і я обіцяв зробити все від мене залежне, щоб знайти рішення", — палко обіцяв Картер. Однак ізраїльсько-сирійські мирні переговори зайшли в безвихідь після підписання в 1978-1979 рр. Єгиптом та Ізраїлем (за посередництва США) кемп-девідських угод про врегулювання єгипетсько-ізраїльських відносин, які Сирія підрахувала сепаратною угодою.

Михайло Горбачов і Рональд Рейган: кінець гонки ядерних озброєнь

19 листопада 1985 року Михайло Горбачов і Рональд Рейган зустрілися в затишному InterContinental на саміті в Женеві з ядерного роззброєння. Однак для зустрічі тет-а-тет вони також виїжджали на віллу Fleur dʼEau у Версуа.

[ + – ] Зустріч Михайла Горбачова і Рональда Рейгана в Женеві: динозавр і твердолобий більшовик

На фото з тих зустрічей, а їх було кілька, президенти виглядають, як старі знайомі, які присіли біля каміна, щоб мирно поговорити за келихом зігрівального. Однак зустрічі пройшли не дуже гладко. Після закінчення переговорів генсек ЦК КПРС назвав американського президента "динозавром", а той охрестив його "твердолобим більшовиком". Про що згадував сам Горбачов роки потому. В інтервʼю "Голосу Америки" Горбачов розповідав, що назвав Рейгана консерватором і динозавром. Той, зі свого боку висловився про опонента як про "твердолобого більшовика".

"Ось так закінчилася наша перша розмова. Але вже через два дні ми дійшли до того, що виявилося можливим затвердити ту заяву, яку ми разом із ним підписали. Де було сказано, що ядерна війна — неприпустима, що в ній не може бути переможців. що наші країни не будуть прагнути до військової переваги один над одним. Тож ця зустріч дала багато. Багато що — для того, щоб почали змінюватися відносини. Світ, звичайно, це сприйняв із великим інтересом. Це дало кисень не тільки нашим країнам і відносинам між нашими країнами, а й усім міжнародним відносинам", — резюмував Горбачов.

Але мета була досягнута: хоч їхня зустріч не призвела до підписання офіційної угоди про скорочення озброєнь, вважається, що саме там був зроблений перший вирішальний крок до завершення "холодної війни". Горбачов і Рейган випустили спільну заяву про неприпустимість збройного конфлікту між СРСР і США, що слугувало сигналом до припинення гонки ядерних озброєнь. Сторони вирішили перейти від відкритої конфронтації до компромісної політики.

[ + – ] Зустріч Михайла Горбачова і Рональда Рейгана в Женеві

"Ми розглядали зустріч у Женеві реалістично, без великих очікувань, але ми сподівалися закласти основу для серйозного діалогу в майбутньому", — говорив Горбачов після саміту і бесіди з Рейганом. Зустріч лідерів була необхідним першим кроком до руйнування барʼєрів напруженості, що існувала між двома країнами. Метою Рейгана було переконати Горбачова, що Америка найбільше хоче миру. Рейган назвав свій візит на саміт "місією миру". "Сполучені Штати і Радянський Союз — дві найбільші країни на Землі, наддержави. Вони єдині, хто може почати третю світову війну, але також єдині дві країни, які можуть принести мир", — говорив американський президент і підкреслював особисту схожість між собою і Горбачовим, кажучи про те, що вони народилися в "селах у центрі своїх країн" і зараз на них покладена велика відповідальність.

Сергій Лавров і Гілларі Клінтон: червона кнопка і PEREGRUZKA

6 березня 2009 року в Женеві зустрічалися глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретарка США Гілларі Клінтон.

Щоправда почалася зустріч із конфузу. Держсекретарка повинна була піднести Лаврову подарунок: червону кнопку, яка символізує перезавантаження російсько-американських відносин.

[ + – ] PEREGRUZKA Лаврова та Клінтон

Власне слово "перезавантаження" повинно було бути написано під кнопкою. Однак, коли подарунок презентували, зʼясувалося, що хтось в американській делегації помилився і під кнопкою зʼявився напис на латиниці: "PEREGRUZKA". Після завершення переговорів американська сторона попросила 15-хвилинний тайм-аут для пошуку гідного пояснення.

Клінтон зазначила, що слово "перевантаження" теж якоюсь мірою правильне: "У нас буде перевантаження в плані роботи". "Згоден із тим, що вантаж, яким вимірюється наш порядок денний, величезний, але, думаю, ні в Гілларі, ні в мене немає бажання позбутися від чого-небудь з цього вантажу", — відповів Лавров.

Клінтон пізніше зазначала, що переговори пройшли "дуже продуктивно". Держсекретарка США заявила про те, що щиро радіє перспективам подальшого двостороннього співробітництва. Йдеться, насамперед, про спільні плани в галузі роззброєння і нерозповсюдження ядерних озброєнь. США та Росія домовилися до кінця 2009 року досягти домовленості щодо нового Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь — СНО-2.

Лавров також не був розчарований. "Я дуже задоволений зустріччю", — заявив він пізніше і повідомив, що обмінявся з Гілларі Клінтон "баченням пріоритетів на найближчу перспективу".

"Було б перебільшенням сказати, що ми погодилися в усьому, але ми домовилися з усіх питань працювати по-партнерськи, чесно та відкрито", — зазначив Лавров.

[ + – ] Гілларі Клінтон і Сергій Лавров в InterContinental

За підсумками переговорів у Женеві була також досягнута домовленість про особисту зустріч президента США Барака Обами та президента Росії Дмитра Медведєва в процесі саміту "Групи двадцяти", який пройшов 1-2 квітня в Лондоні. Саміт, як відомо, відбувся, на ньому світові лідери і керівники міжнародних організацій обговорювали проблеми повʼязані з виходом із кризи, відновленням світової економіки та забезпеченням її подальшого підйому і зростання. За підсумками зустрічі було підписане комюніке "Глобальний план Відновлення та Реформ".

Варто зазначити, що через чотири роки розгорівся скандал із прослуховуванням телефонів делегатів Лондонського саміту 2009 року. Саме в червні 2013 року ексагент Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден передав Washington Post і Guardian секретні матеріали про діяльність американських спецслужб під час роботи саміту G-20. Прослуховування здійснювалося щодо президента Росії Дмитра Медведєва, а також високопоставлених осіб делегацій з Туреччини та ПАР.

Готель InterContinental та інші політики

У 1967 році в готелі проводилася конференція Pacem in Terris (Мир на Землі), де під час дискусії про війну у Вʼєтнамі виступив із промовою Мартін Лютер Кінг-молодший.

У 1973 році міністр закордонних справ СРСР Андрій Громико та держсекретар США Генрі Кіссинджер зустрічалися тут для переговорів під час мирної конференції щодо Близького Сходу. Два лідери зовнішньої політики вибиратимуть саме InterContinental Genève для зустрічей протягом наступних пʼяти років.

У 1981 році премʼєр-міністриня Індії Індіра Ганді зупинялася в InterContinental, коли брала участь в щорічній асамблеї Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

У 1990-му саме тут зупинявся Нельсон Мандела, тодішній віце-президент Африканського національного конгресу. Мандела виступав на 77-й Міжнародній конференції праці зі своїм першим зверненням до аудиторії Організації Обʼєднаних Націй.

[ + – ] Нельсон Мандела з дружиною Вінні виходить з InterContinental

Крім цього, саме в InterContinental в травні 1998 року на тиждень зупинявся кубинський лідер Фідель Кастро. Він брав участь у заходах, присвячених 50-річчю Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

У березні 2000 року президент США Білл Клінтон зустрічався тут зі своїм сирійським колегою Хафезом аль-Асадом. Причому це вже була їхня четверта зустріч. Лідери країн чотири години намагалися домовитися про відновлення ізраїльсько-сирійських переговорів, проте безуспішно.

У вересні 2003 року генсек ООН Кофі Аннан провів у цьому готелі переговори з главами МЗС країни — постійних членів Радбезу ООН. Говорили про відновлення Іраку, а в грудні того ж року 39-й президент США Джиммі Картер зупинявся тут, щоб взяти участь у запуску альтернативного близькосхідного плану.

Також у грудні 2003 року в InterContinental у рамках першої Всесвітньої зустрічі, яка проходила в Женеві, на вищому рівні з питань інформаційного суспільства також зустрічалися президенти Азербайджану та Вірменії Ільхам Алієв і Роберт Кочарян.

У листопаді 2013 року в InterContinental також проходили переговори щодо ядерної програми Ірану.

[ + – ] Президент Єгипту Хосні Мубарак і лідер ОАЕ Шейх Заїд в InterContinental

Крім цього, в люксах женевського InterContinental зупинялися Хавʼєр Перес де Куельяр — перуанський дипломат і генеральний секретар ООН із 1982 по 1991 рр., Хосні Мубарак (президент Єгипту з 1981 по 2011рр.), Президент США Джордж Буш-старший.

InterContinental як "зоряний притулок" у Женеві

Репутація готелю сприяла тому, що його частенько вибирали як "притулок" не тільки політики, а й селебріті, які потребують самоти не менше. Благо в готелі є СПА і басейн із підігрітою водою, в якому можна відпочивати, не боячись цікавих папараці, хід яким сюди заборонений.

Так, Софі Лорен, будучи вагітною первістком, провела тут сім місяців у 1968 році та народила Карло Понті-молодшого в одній із женевських клінік. Вона займала номер на 18 поверсі й тут писала свою книгу рецептів In Cucina con Amore.

[ + – ] Софі Лорен виходить з InterContinental

У 1988 році Далай-лама саме тут зустрічався з державним діячем та активістом принцом Садруддіном Ага-ханом, який, до слова, є нащадком пророка Мухаммеда.

Діана, принцеса Уельська, жила тут у 1994 році, коли провела низку зустрічей з Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

[ + – ] Принцеса Діана в InterContinental

Також цей готель вибирали під час візиту в Женеву тенісист Роджер Федерер, виконавець Рей Чарльз, актори Омар Шариф і Леонардо Ді Капріо, співачки Даліда і Тіна Тернер.