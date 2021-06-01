"Працює в ОП і використовує плівки в своїх політичних іграх". Луценко розповів, хто організатор "плівок Медведчука"

Ексгенпрокурор стверджує, що ця людина досі працює в Офісі президента України.

Людина, яка є організатором записів, на яких звучить голос, схожий на голос голови політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука, працював на високій посаді в СБУ, і наразі є чиновником в Офісі президента України. Про це заявив ексгенпрокурор Юрій Луценко, повідомляють Коментарі.

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"Ці плівки не були відомі і в СБУ. Взялися вони з рук людини, яка працювала на високій посаді в СБУ й записувала для себе. І зараз ця людина працює в Адміністрації президента України і використовує ці плівки в своїх політичних іграх. Це не звинувачення, це аналіз", — підкреслив Луценко. Ексгенпрокурор стверджує, що ця людина досі працює в Офісі президента України.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки й оборони України в 2014-2019 Олександр Турчинов розповів, що керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що вони володіють архівами розмов Медведчука.

"Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що вони володіють архівами розмов Медведчука. Більш того, журналісти, які тиражують цю інформацію, вони спираються не на рішення судів, не на заяви українських спецслужб, які зараз, на жаль, все більше і більше політизуються. Вони (журналісти) орієнтуються на темники, які їм надсилають від цих же анонімів, які надають ці плівки", — зазначив Турчинов.