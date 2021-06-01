"Плівки Медведчука" були змонтовані в комп'ютерній програмі, — Кузьмін

Депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін стверджує, що скандальні "плівки Медведчука" могли бути створені за допомогою комп'ютерних технологій. Про це повідомляє Newsone.

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Свою думку нардеп підкріпив змонтованим відео, де "Путін нагородив Зеленського орденом за заслуги перед Росією, Лукашенко запропонував Данілову очолити білоруський колгосп, а Навальний назвав Баканова людиною, яка завжди має рацію".

"Як вам таке відео? Воно було зроблено за допомогою простенької комп'ютерної програми, доступної в мережі навіть дитині", — заявив Кузьмін.

За його словами, таким же чином могли відтворити і плівки Медведчука: "А тепер уявіть той космічний рівень технологій відео- і фото- монтажу, якими користуються, наприклад, професійні кінематографісти! Дивно, що в Україні ще так багато наївних людей, котрі щиро вірять українській владі, яка звинувачує політичних опонентів у придуманих самою цією владою злочинах".

"Плівки Мельниченка, плівки Байдена, плівки Порошенка, а тепер ось ще й плівки Медведчука ... І ось на таких гнилих доказах чиновники СБУ, ГПУ та РНБО всерйоз когось у чомусь звинувачують, вимагають арешту, закривають опозиційні телеканали і віщають з телеекранів про "державну зраду". Що це: повна професійна непридатність великих начальників або фабрикація доказів для усунення політичних опонентів? Висновки робіть самі. А поки публікую скандальне відео, а посилання на комп'ютерну програму з легкістю знайдете самі. До речі, можете поекспериментувати з голосами й обличчями", — підсумував нардеп.

Раніше народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін повідомив, що президент України Володимир Зеленський нагородив державними нагородами експертів СБУ за "незаконне складання і видачу завідомо неправдивих експертних висновків" у справі проти голови політради ОПЗЖ, народного депутата Віктора Медведчука.

"Для тих, хто ще сумнівається в тому, що справа проти Медведчука сфабрикована за наказом влади, публікую Указ Президента Зеленського від 25.03.2021 про відзначення державними нагородами працівників СБУ. Як бачите, у числі приголублених опинилися два прецікаві персонажі: Будко Тетяна Володимирівна, експерт НДІ спеціальної техніки та судових експертиз СБУ і Свінціцький Андрій Вікторович, директор цього самого інституту. Як думаєте, за які такі заслуги Зеленський нагородив цих СБУшних експертів? Правильно, за незаконне складання і видачу завідомо неправдивих експертних висновків у справі Медведчука", — заявив Кузьмін.