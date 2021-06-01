"Плівки Медведчука" були змонтовані в комп'ютерній програмі, — Кузьмін
Депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін стверджує, що скандальні "плівки Медведчука" могли бути створені за допомогою комп'ютерних технологій. Про це повідомляє Newsone.
Свою думку нардеп підкріпив змонтованим відео, де "Путін нагородив Зеленського орденом за заслуги перед Росією, Лукашенко запропонував Данілову очолити білоруський колгосп, а Навальний назвав Баканова людиною, яка завжди має рацію".
"Як вам таке відео? Воно було зроблено за допомогою простенької комп'ютерної програми, доступної в мережі навіть дитині", — заявив Кузьмін.
За його словами, таким же чином могли відтворити і плівки Медведчука: "А тепер уявіть той космічний рівень технологій відео- і фото- монтажу, якими користуються, наприклад, професійні кінематографісти! Дивно, що в Україні ще так багато наївних людей, котрі щиро вірять українській владі, яка звинувачує політичних опонентів у придуманих самою цією владою злочинах".
"Плівки Мельниченка, плівки Байдена, плівки Порошенка, а тепер ось ще й плівки Медведчука ... І ось на таких гнилих доказах чиновники СБУ, ГПУ та РНБО всерйоз когось у чомусь звинувачують, вимагають арешту, закривають опозиційні телеканали і віщають з телеекранів про "державну зраду". Що це: повна професійна непридатність великих начальників або фабрикація доказів для усунення політичних опонентів? Висновки робіть самі. А поки публікую скандальне відео, а посилання на комп'ютерну програму з легкістю знайдете самі. До речі, можете поекспериментувати з голосами й обличчями", — підсумував нардеп.
Раніше народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін повідомив, що президент України Володимир Зеленський нагородив державними нагородами експертів СБУ за "незаконне складання і видачу завідомо неправдивих експертних висновків" у справі проти голови політради ОПЗЖ, народного депутата Віктора Медведчука.
"Для тих, хто ще сумнівається в тому, що справа проти Медведчука сфабрикована за наказом влади, публікую Указ Президента Зеленського від 25.03.2021 про відзначення державними нагородами працівників СБУ. Як бачите, у числі приголублених опинилися два прецікаві персонажі: Будко Тетяна Володимирівна, експерт НДІ спеціальної техніки та судових експертиз СБУ і Свінціцький Андрій Вікторович, директор цього самого інституту. Як думаєте, за які такі заслуги Зеленський нагородив цих СБУшних експертів? Правильно, за незаконне складання і видачу завідомо неправдивих експертних висновків у справі Медведчука", — заявив Кузьмін.