ООН розкритикувала заборону телеканалів з орбіти Медведчука — "Детектор медіа"

"Це рішення суперечить міжнародним стандартам у галузі прав людини, оскільки йому не вистачає обґрунтування необхідності і пропорційності, і воно не було прийнято незалежним органом", — цитує видання звіт організації.

В ООН негативно поставилися до закриття трьох українських опозиційних телеканалів. Про це пише видання "Детектор медіа".

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Зокрема, журналісти звертають увагу на те, що в ООН заявили про порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини відключенням з ефіру трьох телеканалів — NEWSONE, 112 Україна і ZIK. Також подібному рішенню, прийнятому українською владою, "не вистачає обґрунтування необхідності і пропорційності, і воно не було прийнято незалежним органом".

"2 лютого президент України підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про накладення санкцій на Тараса Козака і вісім його компаній, що призвело до закриття трьох телеканалів (112 Україна, NEWSONE і ZiK). Це рішення суперечить міжнародним стандартам у галузі прав людини, оскільки йому не вистачає обґрунтування необхідності і пропорційності, і воно не було прийнято незалежним органом", — цитує видання звіт організації.

Також у "Детекторі медіа" згадали і те, що ООН розкритикувала зареєстровані в Раді чотири законопроекти, спрямовані на встановлення покарання за "колабораціонізм", які можуть негативно позначитися на питаннях примирення та соціальної згуртованості.

Нагадаємо, раніше на Володимира Зеленського подали до Верховного суду за санкції проти 112, NewsOne і ZIK. Юрист з Чугуєва (Харківська область) Роман Лихачов направив до Верховного суду України адміністративний позов, у якому вимагає визнати незаконними та скасувати санкційні заходи, вжиті щодо депутата Верховної Ради Тараса Козака та пов'язаних з ним телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK".

У коментарі "Суспільному" Лихачов зазначив, що канали, можливо, і варто було заблокувати, проте зробити це треба було іншим способом.

"Якщо є претензії до Козака, то їх необхідно в кримінально-процесуальному порядку доводити. Пред'являти йому звинувачення в тероризмі тощо. Політичних цілей у своєму позові я не переслідую", — зазначив адвокат.

Канали Zik, 112 і Newsone припинили своє мовлення 2 лютого 2021 року. Це сталося після того, як на сайті Офісу президента з'явився указ Володимира Зеленського, яким були введені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Козака і телеканалів з його орбіти.