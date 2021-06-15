Віктор Медведчук оскаржив у ЄСПЛ санкції української влади — Кузьмін

Нардеп зазначив, що Медведчук звинуватив чинний режим "у політичній мотивації його кримінального переслідування, у грубому порушенні права на справедливий суд, а також у порушенні права на свободу й особисту недоторканність".

Голова політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук оскаржив у ЄСПЛ дії української влади. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, передає 112.

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Нардеп зазначив, що Медведчук звинуватив чинний режим "у політичній мотивації його кримінального переслідування, у грубому порушенні права на справедливий суд, а також у порушенні права на свободу й особисту недоторканність".

"Беручи до уваги останню заяву Верховного комісара ООН із прав людини про грубі порушення, допущені українською владою після закриття повʼязаних із Медведчуком опозиційних телеканалів, рішення ЄСПЛ нескладно передбачити. Як нескладно передбачити й наслідки для суддів і прокурорів, які порушили закон на догоду великому начальству. Справа може бути розглянута в пріоритетному порядку, а значить, рішення довго чекати не доведеться", — підкреслив Кузьмін.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким надав чинності рішенню Ради нацбезпеки й оборони ввести санкції проти 8 осіб — серед них голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.