Медведчук й НАТО — в Кремлі натякнули, чому блокують зустріч Путіна та Зеленського
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що президент України Володимир Зеленський тисне на політичних опонентів через порушення кримінальних справ. Ймовірно, мова про нардепа Віктора Медведчука.
Про це він заявив на каналі "Росія-1", пише "Сегодня".
"Зеленський спочатку видавався дуже сучасним демократичним президентом, який несе порядок і демократію в країну, однак на сьогодні український президент відзначився абсолютно безпрецедентним тиском на політичних опонентів, бажанням позбутися своїх успішних політичних опонентів шляхом відкриття кримінальної справи", – сказав Пєсков.
Також в РФ вважають, що прагнення України стати членом НАТО може посилити напруженість на Європейському континенті.
Нагадаємо, спікер української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович розповів про деталі підготовки зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна