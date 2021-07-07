Зустріч Путіна із Зеленським не відбудеться, поки Медведчук перебуває під домашнім арештом, - Бєлковський

Президент України Володимир Зеленський не зможе зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, поки голова політради "Опозиційної платформи — за життя" Віктор Медведчук перебуває під домашнім арештом. Про це в інтервʼю російським журналістам заявив політолог і публіцист Станіслав Бєлковський, передає "112 Україна".

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"Зараз він (Зеленський, — ред.) хоче якось розмінятися Медведчуком з Путіним. Тобто включити його в якийсь "обмінний фонд", як це часто буває на війні. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтервʼю журналісту Володимиру Соловйову дав зрозуміти, що доля Медведчука є перешкодою до найближчої зустрічі двох президентів. Мабуть, поки він не вийде з-під домашнього арешту, переговори не відбудуться. Це не єдина, але це одна з умов", — зазначив політолог.

Бєлковський нагадав, що президент Росії був дуже роздратований гоніннями на Медведчука, і неодноразово натякав Зеленському про те, щоб той перестав переслідувати Медведчука.

"Путін добре знає палацовий етикет і протокол, і він, звичайно, був дуже роздратований гоніннями на Медведчука. Але він не міг говорити про це у відкриту і відразу — це було б несолідно. Але Путін навіть згадував кілька разів Медведчука публічно, в тому числі під час Прямої лінії з народом, що ще раз підкреслює, що це питання його займає. Ситуацію треба розглядати з урахуванням того, що для Путіна в цілому особисте важливіше політичного. Іноді буває і навпаки, але в цілому так. Саме тому він тримає при собі своїх друзів все життя і ніколи не видаляє від себе, якщо тільки вони не роблять фатальних помилок… Такі ж сюрпризи може піднести і казус Медведчука. Вже очевидно, і пан Пєсков це сказав, що зустрічі президентів не буде, поки доля Медведчука не зміниться", — додав політолог.

На його думку, Зеленському важливо позбавити ключового впливу на політику пʼятого президента Петра Порошенка і голову політичної ради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука. І для цього він прихильно ставиться до нових політичних сил на противагу ОПЗЖ, які орієнтовані на російськомовний електорат, таких, як проект Бориса Колеснікова "Наш дім — Україна".

"Природно, Колесніков діє в інтересах олігарха Ріната Ахметова — він залишається його найближчим партнером, як в бізнесі, так і в політиці. Ахметов, по суті, пропонує Зеленському себе як лідера дійсно альтернативної сили, орієнтованої на російськомовний електорат — його навіть не можна назвати проросійським. Думаю, що даний проект продовжить розвиватися. Інше питання, наскільки він буде успішним, оскільки підтримка Кремля гарантована тільки Медведчуку і будь-якій політичній силі, всередині якої він знаходиться. Але сама концепція відокремити російськомовний електорат від Росії і російських інтересів обговорюється не перше десятиліття. І цілком можливо, що панове Ахметов і Колесніков хочуть її ефективно експлуатувати на черговому витку української історії", — зазначив політолог.

В цілому, за словами Бєлковського, Зеленський, заради свого другого терміну буде предʼявляти суспільству якісь ініціативи, які в майбутньому навряд чи будуть реалізовані через "політичних опонентів".

"У цьому сенсі Зеленський і далі буде рухатися цим шляхом. Зустріч з Путіним, природно, не є самоціллю. Для Зеленського скоріше зараз важливо предʼявляти українському суспільству якісь ініціативи, частину з яких реалізувати можна, а частину — свідомо ні. Але в цій "нереалізації" ініціатив буде винен не він, з точки зору піднесення цього громадській думці, а хтось інший. Наприклад, Україна дуже хоче вступити в НАТО, але її туди не беруть. Зеленський дуже хоче зустрітися з Путіним, але через "проклятого" Медведчука той з ним не зустрічається. Тим самим Медведчук винен, а Зеленський стає жертвою злих підступів. Все це елементи однієї великої піар-стратегії, підпорядкованої головній меті-забезпеченню другого терміну, який не був заявлений ним під час приходу до влади в 2019-му.Зеленський тому і змінився", — додав політолог.