Охорону Петра Порошенка забезпечують люди Медведчука – політолог

Вирушаючи на відпочинок до Хорватії, екс-президент Петро Порошенко скористався послугами охоронного агентства "Шторм", що належить Віктору Чорному, правій руці нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, який знаходиться під домашнім арештом за держзраду. Це ж агентство забезпечувало охорону Порошенка і після повернення в Україну. Про це у Facebook пише політичний експерт Михайло Шнайдер.

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"Всього безпеку Порошенка забезпечували понад 20 охоронців на не менш ніж 3 машинах даної компанії", - повідомляє подробиці блогер.

S500, записаний особисто на Медведчука, і теж в супроводі співробітників "Шторми", стверджує Шнайдер.

"Таким чином, зв'язок Медведчука з "Штормом" не викликає сумнівів. А ось до Порошенка виникає логічне запитання: як образ "Патріота" поєднується з дружбою і партнерством з олігархом, якого справедливо підозрюють у лобіюванні в Україні інтересів Кремля?" — пише політолог.

Він повідомляє також деякі подробиці про саму відпустку екс-президента. За даними блогера, відпустку в Хорватії Порошенко проводив на яхті "Катіна" на 6 просторих кают. У розпорядженні гостей — ліфт, який з'єднує всі палуби, тренажерний зал і сауна. На палубі — джакузі, зона для загоряння і 2 бари. Оренда яхти коштувала Порошенку щонайменше 200 тисяч євро.

"Здається, скоро ми знову побачимо якийсь дешевенький антикриз від екс-президента: наприклад, чергову роздачу абрикосів і полуниць бійцям на фронті. Хоча, звичайно, у Порошенка і так розуміють — подібні піар-акції безнадійно підмочену репутацію політика вже ніяк не відновлять…», — підсумовує політексперт.