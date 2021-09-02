"Психіатричну бригаду викликом!": жінка напала на мера Чернівців на засіданні міськради (відео)

Нападниця нецензурно висловлювалася на адресу міського голови та намагалася вдарити його рукою. Депутати хотіли дізнатися, в чому справа, але чіткої відповіді від жінки не почули.

У Чернівцях під час засідання міської ради жінка напала на мера Романа Клічука. Про це пише місцеве видання Molbuk.

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Жінка раптово прорвалася до президії, де перебував мер Чернівців Роман Клічук.

На відеоролику видно, як жінка розмовляє на підвищених тонах із міським головою і нецензурно висловлюється на його адресу, після чого спробувала вдарити рукою і стосом паперів. У цей момент секретарка міськради Марина Кирилюк викликала правоохоронців на місце НП.

"Поліцію зараз я викличу, і психіатричну бригаду для всіх вас, для кожного з вас... Ви напевно наркоту вживаєте? Скажіть, чим ви закидуєтеся панове депутати? А? Я вас питаю?!" — заявила жінка, яка прорвалася до президії.

Через якийсь час до сесійної зали міськради зайшов поліцейський, який вивів жінку з приміщення. Мер Чернівців Роман Клічук вибачився перед колегами за інцидент та оголосив перерву на 10 хвилин.

Міський голова заявив, що в агресивної жінки є психічні розлади.

"Я взагалі не зрозумів чесно, що ця жінка хоче", — додав Роман Клічук.

Пресслужба ГУ Нацполіції в Чернівецькій області поінформувала, що інцидент у міськраді Чернівців був зареєстрований в єдиному обліку заяв і повідомлень. Силовики будуть розслідувати спробу напад на мера міста, а про ухвалене рішення щодо агресивної жінки додатково проінформують.

Увага. Відео містить нецензурну мову! Не рекомендується до перегляду особам молодше 18 років!

[ + – ] НП в міськраді Чернівців

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