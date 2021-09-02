"Психіатричну бригаду викликом!": жінка напала на мера Чернівців на засіданні міськради (відео)
Нападниця нецензурно висловлювалася на адресу міського голови та намагалася вдарити його рукою. Депутати хотіли дізнатися, в чому справа, але чіткої відповіді від жінки не почули.
У Чернівцях під час засідання міської ради жінка напала на мера Романа Клічука. Про це пише місцеве видання Molbuk.
Жінка раптово прорвалася до президії, де перебував мер Чернівців Роман Клічук.
На відеоролику видно, як жінка розмовляє на підвищених тонах із міським головою і нецензурно висловлюється на його адресу, після чого спробувала вдарити рукою і стосом паперів. У цей момент секретарка міськради Марина Кирилюк викликала правоохоронців на місце НП.
"Поліцію зараз я викличу, і психіатричну бригаду для всіх вас, для кожного з вас... Ви напевно наркоту вживаєте? Скажіть, чим ви закидуєтеся панове депутати? А? Я вас питаю?!" — заявила жінка, яка прорвалася до президії.
Через якийсь час до сесійної зали міськради зайшов поліцейський, який вивів жінку з приміщення. Мер Чернівців Роман Клічук вибачився перед колегами за інцидент та оголосив перерву на 10 хвилин.
Міський голова заявив, що в агресивної жінки є психічні розлади.
"Я взагалі не зрозумів чесно, що ця жінка хоче", — додав Роман Клічук.
Пресслужба ГУ Нацполіції в Чернівецькій області поінформувала, що інцидент у міськраді Чернівців був зареєстрований в єдиному обліку заяв і повідомлень. Силовики будуть розслідувати спробу напад на мера міста, а про ухвалене рішення щодо агресивної жінки додатково проінформують.
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