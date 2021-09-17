Миколаївський глиноземний завод звинувачують у завданні збитків державі на 240 мільярдів - ЗМІ

Кримінальне провадження відкрито за заявою громадської організації "Стоп Шлам"

Головне слідче управління Госфіскальної служби України почало досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом завдання збитків державі посадовими особами ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", повідомляє Comments.ua

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Згідно з даними кримінального провадження, відкритого за фактом невиплати МГЗ протягом останніх трьох років екологічного податку за розміщення відходів червоного шламу, збиток держави перевищує 240 млрд гривень.

Кримінальне провадження відкрито за заявою "СТОП ШЛАМ" — громадської організації, створеної жителями Миколаївської області, які постраждали від негативного впливу відходів виробництва МГЗ — червоного шламу — на їхнє здоров'я. Очікується, що під час досудового розслідування правоохоронні органи з'ясують законність отримання заводом понад 1 млрд гривень щорічно з держбюджету в якості бюджетного відшкодування ПДВ.

Нагадаємо, раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини. У червоному шламі були виявлені миш'як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стибиум, станум, ванадій, стронцій і силіцій, які становлять найбільшу небезпеку для людей.

У грудні 2020 року громадська організація "Стоп Шлам" подала позов про стягнення з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд гривень моральної компенсації для жителів міста. У травні 2021 року Заводський районний суд задовольнив цей позов і постановив виплатити 9,2 млрд гривень миколаївцям, які приєдналися до позову.