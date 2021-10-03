Разумков відреагував на публікації про розслідування "Досьє Пандори" і офшори Зеленського

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запросив представників фракцій і груп обговорити боротьбу з механізмами ухилення від податків через офшорні компанії.

"Перша шпальта британського видання The Guardian в черговий раз нагадує українським політикам про необхідність боротьби з механізмами ухилення від сплати податків через так звані офшорні компанії", — повідомив своїм передплатникам офіційний Telegram-канал голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова ввечері у неділю, 3 жовтня.

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"Запрошую представників фракцій парламентських партій і груп на погоджувальній раді обговорити внесення до порядку денного Верховної Ради відповідних законопроектів і напрацювання змін до існуючого законодавства", — запропонував Разумков.

Нагадаємо, кількома годинами раніше ряд іноземних ЗМІ опублікували матеріали міжнародного розслідування, яке отримало назву "Досьє Пандори" (Pandora Papers). Серед світових лідерів і VIP-осiб, які стали фігурантами "Досьє Пандори" — президент України Володимир Зеленський. За даними Консорціуму журналістів-розслідувачів OCCRP, Зеленський і його партнери по "Студії Квартал 95" володіли мережею офшорних компаній, пов'язаних з їхнiм бізнесом, розташованими на Британських Віргінських островах, Кіпрі та в Белізі, однак Зеленський нібито продав свою частку в офшорній компанії Сергію Шефіру.

Нагадаємо також, що на з'їзді в Трускавці депутати парламентської фракції "Слуга народу" прийняли рішення про ініціювання відставки спікера Верховної Ради. Процедура відкликання Дмитра Разумкова з посади має розпочатися в понеділок, 4 жовтня.