Мер Кличко уникає називати терміни здачі стратегічних об'єктів у Києві не випадково — блогер

Мер Києва Віталій Кличко зірвав терміни будівництва метро на Виноградар, а тепер вирішив попіаритися на "вічному" метро на Троєщину. Результат буде таким само невтішним, прогнозує директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк.

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Він зазначає, що Кличко розповідає про плани Троєщинського метро обнадійливо, але обтічно — без термінів реалізації.

"Та й як інакше — Кличко вже не раз обпалювався з цими "жахливими" чіткими термінами. Те ж метро на Виноградар, дві станції якого мали були відкрити в цьому році, взагалі не будується. Тому що гроші з нього перекинули на Подільсько-Воскресенський міст (і в результаті вони там просто розчинилися)", — коментує експерт.

Він нагадав, що Кличко обіцяв відкрити міст ще в 2020 році, але тепер обіцяє до кінця 2021-го: "І знову ж питання: як пускати метро на Троєщину, якщо немає моста? Повітрям, чи що?".

За словами Миселюка, небажання мера називати конкретні терміни відображено навіть в офіційних документах.

"У новому розпорядженні КМДА №2108 від 5 жовтня про будівництво метро на Троєщину прибрані часові орієнтири. Раніше в розпорядженні було сказано про намір "здійснити в 2018-2025 роках" будівництво Подільсько-Вигурівської лінії від Кільцевої дороги до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Тепер в цьому пункті дат немає. Кияни та гості столиці, хочете дізнатися, коли буде добудовано метро на Троєщину? Заходьте на сайт з веб-студії віртуальних проєктів В. Кличка dat.net", — іронізує політолог.