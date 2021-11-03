"Приватбанк або поверне гроші компаній родини Суркісів, або понесе кримінальну відповідальність", - адвокат

Про це у коментарі "Подробностям" зазначив адвокат Ігоря Суркіса Ігор Алексєєв.

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"Ми чуємо постійні заяви представників ПриватБанку про те, що депозити компаній списані у капітал банку. Мовляв, цих коштів на рахунках немає, і жодних зобов’язань Приватбанку перед цими вкладниками не існує. Але за дивним збігом обставин, представники фінансової установи чомусь замовчують вельми значимі факти. А вони свідчать про те, що кошти апріорі не могли бути списані в капітал ПриватБанку", – говорить адвокат.

"Факт перший. На момент нібито списання коштів в грудні 2016 року існувала заборона суду. Суду на Кіпрі. Яка була безстроковою. Заборона на будь-яке втручання в ці депозитні кошти. Факт другий. Центральний банк Кіпру ніколи не визнавав на своїй території український бейл-ін, в рамках якого могли бути списані кошти в капітал банку. Простими словами, український бейл-ін не має юридичної сили на Кіпрі. І факт третій. Центральний банк Кіпру обмежив банківську ліцензію Кіпрської філії ПриватБанку лише до двох операцій: це нарахування відсотків і виплата тіла депозиту. А це значить, що списання коштів в капітал банку не могло відбутись через обмеження банківської ліцензії", – додає Алексєєв.

За словами юриста, ПриватБанк повинен нарешті визначитись.

"Він або бреше і кошти не списані з рахунків, або все ж таки кошти списані, але тоді означає, що ПриватБанк і його представники порушили рішення суду і повинні за це понести кримінальну відповідальність", – переконаний адвокат.

"В усій цій історії мене, відверто кажучи, дивує позиція ПриватБанку. Я реально не розумію, на що розраховують його представники. Адже очевидно, що кошти доведеться повертати. Інше питання – скільки. З кожним днем ця сума зростає і буде зростати. Тому мені здається, що нарешті в цьому питанні потрібно поставити крапку", – резюмує Алексєєв.