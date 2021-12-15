"Якщо будуть пропозиції": у РНБО назвали умову запровадження санкцій проти Портнова та Тупицького

У відомстві стверджують, що розглядають питання персональних обмежень лише після відповідних ініціатив Ради, президента, Кабміну, НБУ та СБУ.

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) розгляне питання запровадження санкцій щодо колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, його іменного благодійного фонду та усунутого президентом Володимиром Зеленським голови Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького з його дружиною Ольгою лише в тому випадку, якщо відповідна пропозиція надійде від Верховної Ради, глави держави, Кабінету Міністрів, Національного банку України чи Служби безпеки України. Про це стало відомо з відповіді відомства на відповідний запит Фокуса.

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Так, у РНБО наголосили, що порядок запровадження санкцій в Україні визначено Законом України "Про санкції".

"Згідно зі статтею 5 Закону України "Про санкції" РНБО розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виключно на підставі пропозицій Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Служби безпеки України", — наголошується у відповіді відомства на запит Фокуса.

У РНБО запевнили, що в разі, якщо до них надійдуть відповідні пропозиції щодо Олександра Тупицького, Ольги Тупицької, Андрія Портнова або його іменного благодійного фонду, то їх винесуть на розгляд відомства в установленому порядку.

[ + – ] Відповідь РНБО на запит Фокуса щодо санкцій проти Портнова та Тупицького

Нагадаємо, 9 грудня Державний департамент США оголосив про запровадження персональних обмежень проти відстороненого з посади Зеленським голови КСУ Олександра Тупицького та його дружини Ольги. Приводом для цього у відомстві назвали "підозри щодо причетності до корупції". Пізніше суддя заявляв, що проти нього немає жодних санкцій, однак Фокусу вдалося виявити його ім'я у відповідних списках.

9 грудня під американські санкції потрапив і Андрій Портнов з його іменним благодійним фондом. Їх додало до переліку Міністерство фінансів США щодо "акту Магнітського". Тих, хто опинився в переліку, вважають причетними до порушення прав людини. Пізніше Портнов заявив, що причинами додавання його до списку санкцій стали його "громадська та правозахисна діяльність" з "громадянською позицією".