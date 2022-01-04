Медведчук: "Ніхто з друзів від мене не відвернувся"

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" народний депутат Віктор Медведчук заявив, що після того, як нинішня влада відкрила кримінальні справи проти нього, ніхто з друзів його не залишив. Про це повідомляє сайт pnk.tv.

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"На щастя, ні, ніхто. Узи дружби склалися правильно, на правильному ґрунті, правильного утримання", — сказав він.

Медведчук вважає, що це вдало для нього.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони запровадити санкції проти 8 осіб — серед них голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

13 травня в Печерському суді Києва обрали запобіжний захід голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку. 21 травня Київський апеляційний суд залишив чинний цілодобовий домашній арешт для нардепа. 9 липня суд продовжив домашній арешт Віктора Медведчука до 7 вересня. Відразу після початку засідання адвокати лідера ОПЗЖ заявили про відвід судді Сергію Вовку. Справа в тому, що Вовк вирішив розглядати питання продовження термінів досудового розслідування без захисту. Але в результаті суд відхилив клопотання про відводи судді та прокурора.

30 липня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам голови політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука в задоволенні апеляції щодо продовження термінів домашнього арешту політика до 7 вересня. У ході судового засідання 2 вересня Печерський районний суд ухвалив рішення про продовження термінів ув'язнення у вигляді домашнього арешту ще на 2 місяці до 31 жовтня.