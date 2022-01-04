Медведчук: "Усі кримінальні переслідування проти мене незаконні"

Голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя", народний депутат Віктор Медведчук заявив, що всі кримінальні переслідування проти нього є незаконними. Про це повідомляє сайт "112ua.tv".

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"Ситуація склалася так, що мене обмежили в моїй свободі. Ви самі сказали, що і депутати парламенту багатьох країн, і сенатори приїжджали до мене, щоб виконувати ті функції, які доручені виконувати політрадою партії. Я веду боротьбу, я знаю, що це все незаконно. Кримінальне переслідування проти мене — незаконне. Це не щось, а політична помста", — сказав він.

За його словами, "нікчемна в юридичному сенсі, влада намагається мені цим помститися за те, що я розкриваю ці нариви в їхніх діях"

"Те, що влада не робить на користь України. Те, що влада робить злочинне. Вони борються з "Опозиційною платформою — За життя", другою партією в країні, яка має другу фракцію в парламенті. Це все зрозуміло. Але робити це злочинним шляхом не можна. За злочини треба відповідати. Я для себе обрав цю формулу поведінки. Про те, що я добре знаю: я ні в чому не винен, я мушу боротися", — підсумував народний депутат.

Нагадаємо, 20 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони запровадити санкції проти 8 осіб — серед них голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня в Печерському суді Києва обрали запобіжний захід голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку. 21 травня Київський апеляційний суд залишив чинний цілодобовий домашній арешт для нардепа. 9 липня суд продовжив домашній арешт Віктора Медведчука до 7 вересня. Відразу після початку засідання адвокати лідера ОПЗЖ заявили про відведення судді Сергія Вовка. Справа в тому, що Вовк вирішив розглядати питання продовження термінів досудового розслідування без захисту. Але в результаті суд відхилив клопотання про відведення судді та прокурора.

30 липня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам голови політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука в задоволенні апеляції щодо продовження термінів домашнього арешту політика до 7 вересня. У ході судового засідання 2 вересня Печерський районний суд ухвалив рішення про продовження термінів ув'язнення у вигляді домашнього арешту ще на 2 місяці, до 31 жовтня.