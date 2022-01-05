Медведчук: із 2014 року ціни зросли на 280-350%, а середня зарплата лише на 22%

В Україні з 2014 до 2021 року ціни зросли на 280-350%, а середня заробітна плата — на 22%. Про це заявив голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя", народний депутат Віктор Медведчук, передає 112.

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"Зверніть увагу з 2014-го до 2021-го ціни зросли 280-350, а середня заробітна плата на 22%. Я зараз не говорю про інші цифри, вони всі не на користь владі. Усе треба міняти, міняти як економічну та соціальну політику, змінювати ситуацію в країні для того, щоб у нас справді була правова держава", — заявив Віктор Медведчук.

При цьому він наголосив на необхідності припинити ігнорувати Конституцію й основні статті, які гарантують право та свободу.

20 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони запровадити санкції проти 8 осіб – серед них голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня в Печерському суді Києва обрали запобіжний захід голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку. 21 травня Київський апеляційний суд залишив чинний цілодобовий домашній арешт для нардепа. 9 липня суд продовжив домашній арешт Віктора Медведчука до 7 вересня. Відразу після початку засідання адвокати лідера ОПЗЖ заявили про відведення судді Сергію Вовку. Справа в тому, що Вовк вирішив розглядати питання продовження термінів досудового.