Данілов розповів, скількох впливових людей можуть оголосити олігархами в Україні

Президент України Володимир Зеленський, за словами секретаря РНБО, не вибірково додаватиме або виключатиме людей із реєстру олігархів.

В Україні понад 13 кандидатів, які можуть бути офіційно визнані олігархами. Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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У травні 2021 року топчиновник повідомляв, що РНБО відносить до категорії олігархів 13 українських персон.

Журналіст УП під час інтерв'ю зазначив, що "антіолігархічний" закон передбачає створення "реєстру олігархів". Співрозмовник прямо поцікавився, чи вистачить у влади "потужностей" на 13 кандидатів, на що Олексій Данілов відповів: "Ви не володієте інформацією. Давайте в такий спосіб: цифра 13 мені ясна, ви мене за язик не спіймаєте, я вам можу розповісти: їх (кандидатів в олігархи — ред.) набагато більше".

Секретар РНБО також уникнув відповіді на пряме запитання, скільки потенційних олігархів нарахувала влада.

Олексій Данілов запевнив, що влада не вибірково додаватиме впливових людей до реєстру. Секретар РНБО нагадав, що до складу Ради нацбезпеки та оборони входять 22 члени, які мають окрему точку зору. За словами Данілова, чиновники "не вишиковуватимуться в ряд" за командою Володимира Зеленського в питанні додавання або виключення конкретних осіб із реєстру.

На ще одне запитання журналіста УП, чи будуть бізнесмени Ігор Коломойський і Рінат Ахметов оголошені олігархами, і як влада доводитиме їхній вплив на політику та ЗМІ, Олексій Данілов заявив: "Там (в "антіолігархічному" законі — ред.) все ж написано. Якщо людина підпадатиме під три критерії — тоді так (буде оголошений олігархом — ред.) Якщо нам щось незрозуміло, я вам сказав, що ми не вважаємо себе людьми, які все знають, ми повинні звернутися до відповідних органів, які мають дати відповідні тлумачення".

Наприкінці грудня секретар РНБО Олексій Данілов попереджав, що до 25 травня 2022 року в реєстрі олігархів з'являться перші імена.

12 січня президент Володимир Зеленський доручив РНБО розширити обмеження для осіб, які потрапили до Реєстру олігархів, за межі України. Ініціатива глави держави спрямована на те, щоб європейські партнери Києва встановлювали додатковий контроль щодо активів осіб, які впливають на політику та медіа.