Взяли під контроль життя всього міста: трьом заступникам мера Одеси оголосили підозри

За інформацією слідчих НАБУ, йдеться про Михайла Кучука, Олега Бриндака та Світлану Бедрегу. Чиновників підозрюють у низці економічних злочинів та участі у злочинній організації.

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Антикорупційні органи оголосили підозри трьом заступникам мера Одеси, які фігурують у кримінальному провадженні у справі про діяльність злочинної організації Кауфмана-Боруховича. Інформація про це з'явилася в Офіційному телеграм-каналі Національного антикорупційного бюро України.

Йдеться про:

▪ першого заступника міського голови Одеси Михайла Кучука;

▪️ в.о. заступника міського голови Одеси – керівника апарату виконавчого комітету Одеської міськради Олега Бриндака;

▪️ заступницю міського голови Одеси Світлану Бедрегу.

Зокрема, за даними слідства, з листопада 2021 року до серпня 2022 року Олег Бриндак отримав майже 2,5 млн грн за те, що забезпечив ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво заздалегідь визначеним особам.

Михайлу Кучуку з березня до липня 2022 року передали 900 тисяч грн. За цю оплату він, за версією слідства, контролював діяльність підлеглих управлінь — головних розпорядників коштів та надавав їх керівникам вказівки про зупинення розрахунків за ремонт доріг у місті. Крім того, Кучук позитивно голосував у складі виконавчого комітету за рішення, якими встановлювалися тарифи на поводження з твердими побутовими відходами в місті.

Слідство також має інформацію, що Світлані Бедрегі передали неправомірну винагороду в сумі 300 тисяч грн.

"В обмін на хабарі ці особи на користь вищезгаданої злочинної організації взяли під контроль практично всі питання економічного життя міста", — кажуть представники слідства.

До речі, Михайла Кучука наразі в Одесі немає. Його місцезнаходження правоохоронцям невідоме, тому і про підозру у скоєнні злочинів йому повідомили заочно.

За даними слідства, злочинна організація, керівниками якої були бізнесмени Борис Кауфман та Алекс Борухович (Олександр Грановський), встановила в Одесі на всі свої тарифи та щомісяця збирала мільйони гривень. Фактично вони створили "єдине вікно" для місцевих підприємців та забудовників та контролювали та впливали на рішення депутатів та чиновників міськради.

Злочинна організація Кауфмана-Боруховича мала кілька завдань, зокрема контроль та узгодження видатків бюджету, отримання хабарів або квадратних метрів від забудовників за відведення земельних ділянок, узгодження документації чи висотності будинків, а також отримання 10% відкату від підприємців, які бажають надавати товари, роботи чи послуги міськради.

Нагадаємо, днями суд заарештував партнера одеського бізнесмена Кауфмана. Олександра Боруховича відправили до СІЗО, його хотів взяти на поруки головний рабин Одеси Авраам Вольф. Проте священнослужитель не приїхав до суду.

Нагадаємо, НАБУ затримало Кауфмана в Одесі 5 грудня разом із Боруховичем. У відомстві говорили, що під арештом перебувають 3 особи, які могли впливати на витрати бюджету Одеси.