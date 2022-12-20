"Огидна поведінка": нардепка Янченко йде зі "Слуги народу" через скандал із головою партії

Рішенню Янченко піти з парті передував візит Олени Шуляк до госпіталю до пораненого бійця тероборони, під час якого вона хотіла з'ясувати стосунки й обговорити законодавчу ініціативу.

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Голова партії "Народовладдя" Юрій Левченко заявив, що глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк прийшла до шпиталю з'ясовувати стосунки з пораненим бійцем територіальної оборони та юристом Олегом Симорозом через його критику законопроєкту №5655. Про це Левченко написав у себе у Facebook.

За його словами, Шуляк прийшла без попередження в палату до Симороза, який перебуває в Київському військовому шпиталі, оскільки підірвався на міні на Донеччині та втратив обидві ноги.

Скандал стався через пост, який Симороз написав у себе у Facebook, в якому він негативно висловився про ухвалення законопроєкту №5655 Верховною Радою.

"228 голосів у ВР за законопроєкт 5655 на користь будівельної мафії — ухвалено загалом. Немає слів, відчуваю щось гірше, ніж підрив на протитанковій міні", — написав Симороз.

Також він заявив, що не за це воював і пригрозив особисто Шуляк, що вона "відповість".

Потім Симороз написав другий пост, у якому розповів про візит Шуляк. За його словами, голова партії "Слуга народу" прийшла до нього без дозволу рідних, а потім почала брехати про те, що конфлікт залагоджений.

"Крім того, вона навіть набралася нахабства натякнути, що я в когось узяв гроші за своє резонансне повідомлення про неї!" — написав Симороз.

Янченко йде зі "Слуги народу"

Пораненого бійця та юриста підтримала народна депутатка Галина Янченко, яка заявила, що йде з партії "Слуги народу" через вчинок Шуляк.

"Людина, яка обіймає державну посаду, не має на таке права! Від слова зовсім", — написала вона.

За її словами, це далеко не перший подібний випадок Шуляк. Янченко заявила, що голова партії неодноразово незаслужено критикувала волонтерів і шантажувала інших народних депутатів.

"Бути в одній партії з Шуляк — це терпіти таку огидну поведінку", — заявила Янченко, зазначивши, що написала заяву про вихід із "Слуги народу".

Законопроєкт №5655

Ініціаторами законопроєкту про містобудування виступила велика кількість народних депутатів, у тому числі сама Олена Шуляк.

Як заявили в міністерстві інфраструктури, згідно із законопроєктом, деякі рішення щодо надання дозвільних документів формуватимуться без участі людини. Усі етапи будівельного процесу фіксуватимуться в Державній електронній системі будівництва.

Проєкт закону розкритикував мер Києва Віталій Кличко, який заявив, що той зробить легальним самовільне будівництво.

Крім того, на сайті президента України 12 грудня з'явилася петиція з проханням накласти вето на законопроєкт №5655. У петиції йдеться про те, що введення в дію цього закону призведе до хаотичної забудови міст. Петиція набрала за короткий період понад 25 000 голосів.

Також Фокус писав, що забудовники згодні з тим, що ухвалений законопроєкт №5655 буде корисним. Так, засновник Smile Development Андрій Журжій заявив, що ініціатива розбиває монополію місцевих органів влади на видачу дозволів чи введення об'єктів в експлуатацію. На його думку, така практика є стійкою та успішною.