"Ми реагуємо": у Мінкульті не знають, чому підсанкційний Дубінський з'явився в ефірі 1+1

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, за запрошення скандальних осіб мають відповідати медіа, тому запропонував журналістам звернутися до керівництва телеканалу "1+1".

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Нещодавно в ефірі телеканалу 1+1 з'явився журналіст Олександр Дубінський, проти якого США раніше запровадили санкції через зв'язки з депутатом Андрієм Деркачем і який влип у скандал через висловлювання про гасло "Слава Україні". Його появу в медіапросторі прокоментував міністр культури України Олександр Ткаченко в інтерв'ю Liga.net.

"Я не працюю на 1+1 з 2019 року. Я не знаю приводу, з якого він потрапив в ефір 1+1. Я знаю, що він депутат від Київщини. Якщо це стосувалося безпосередньо його депутатської діяльності, я в цьому не вбачаю проблем. Якщо ж це стосувалося якихсь загальнонаціональних тем, поглядів чи ще чогось загального, тоді це запитання до "плюсів", — сказав Ткаченко.

На запитання журналістів стосовно нового Youtube-каналу Дубінського, де він розповідає про голод українців через схеми на зерновому коридорі та утиски УПЦ МП та щодо ресурсів інших пропагандистки з каналів Медведчука, чи робить щось Мінкульт для блокування такого контенту, Ткаченко відповів, що відомство працює у цьому напрямку.

"Нещодавно ми помітили певне зменшення трафіку багатьох ресурсів, які беруть участь у телемарафоні, на Youtube. Були у нас запитання стосовно Meta (Facebook). У таких випадках ми реагуємо. Зокрема, це стосувалося не тільки ресурсів, які були в телемарафоні, але і 24 каналу та інших. Ми звернулися з листами, зараз у діалозі з Youtube. З Meta у нас у суботу (13 квітня. – Ред.) буде зустріч щодо взаємодії, коли блокуються Facebook-сторінки українців, які розповідають про війну, чи інформаційних ресурсів. В цьому сенсі ми включаємося", — сказав міністр.

Він додав, що звернення Міністерства опрацьовуються достатньо швидко і вже є поновлення звичного трафіку на Youtube-каналі цих ресурсів.

Поява Дубінського на 1+1

14 березня народний депутат та ексжурналіст Олександр Дубінський побував як гість у "Сніданку 1+1", де його представили, як керівника проєкту "Медіаоборона", який допомагає жителям Київщини у відновленні зруйнованого внаслідок російських обстрілів житла, зокрема допомагає постраждалим проводити експертизу завданих збитків задля отримання компенсації у майбутньому.

Дубінський заявив, що експертиза, яку проводять органи державної влади на відміну від тієї, яку проводить його організація, не допоможе людям отримати належні компенсації.

"Якщо бути відвертим, то, мені здається, що це і є мета чиновників, щоб люди не могли встановити реальні збитки та їх компенсувати. Я вважаю, що саме на це "заточені" українські чиновники — щоб усі зробили ремонти, а потім прийти і сказати: а де ваш папірець? А немає папірця. Ну, то вибачайте, треба свій розум мати", — сказав Дубінський.

У минулому Дубінський тривалий час працював на "1+1", був ведучим програми "Гроші" та керівником програми "Українські сенсації".

У січні 2021 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти українських громадян та інформаційних сайтів, пов'язаних із справою "плівок Деркача". Під персональні обмеження потрапили Олександр Дубінський, Олександр Онищенко, Костянтин Кулик, Андрій Теліженко та інші.

Нагадаємо, що раніше нардеп Олександр Дубінський звинуватив свою колегу Ольгу Василевську-Смаглюк у "крадіжці" навушників із сесійної зали Верховної Ради.

10 січня цього року президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.