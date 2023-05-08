Голову Київської облради Наталію Гунько відправили у відставку: усі подробиці

За інформацією пресслужби відомства, чиновниця "вкотре проігнорувала" засідання і не надала колегам звіт про свою роботу за 2022 рік.

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Депутати відправили достроково у відставку голову Київської обласної ради Наталію Гунько. За відповідне рішення віддали 67 голосів. Про це йдеться у пресрелізі Київської облради 8 травня.

За інформацією відомства, 8 травня депутати мали заслухати звіт від Наталії Гунько, проте вона "вкотре проігнорувала засідання" і не з'явилася на нього.

Ще 27 квітня виконавчий апарат облради зареєстрував пропозицію, в якій йшлося про обговорення питання її звільнення через незадовільне виконання повноважень. Однак спочатку вона мала підготувати спеціальний звіт про свою роботу в 2022 році.

"З огляду на те, що Наталія Гунько не написала заяви на звільнення, відбулося таємне голосування, під час якого 67 із 74 підтримали її відставку", — йдеться у повідомленні.

Тимчасово обов'язки голови Київської обласної ради були покладені на першого заступника — Ярослава Добрянського.

Реакція Наталії Гунько на звільнення

На момент публікації матеріалу ексглава Київської обласної ради не прокоментувала своє звільнення. Остання публікація на цю тему з'явилася у неї у соціальних мережах ще 1 травня.

За її словами, в інтернеті поширюють неправдиву інформацію про те, що вона сама прийняла рішення залишити посаду, але це не відповідає дійсності.

"Офіційно заявляю, що вся подібна інформація – це маніпуляції тих політичних сил, які, незважаючи на воєнний стан у країні, намагаються всіма доступними методами здійснити переворот в обласній раді", — йдеться у повідомленні.

Наталія Гунько: що про неї відомо

Посаду голови Київоблради вона отримала 27 квітня 2021 року, оскільки була єдиною кандидаткою на цю посаду. Інші фракції з невідомих причин не стали висувати свої кандидатури.

У минулому її було обрано депутатом обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка.

Депутати відправили у відставку голову Київської облради Фото: Facebook

Її чоловіком є депутат Анатолій Гунько, який у 2020 році також висував свою кандидатуру на виборах від партії "Слуга народу" у Чернігівській області.

Нагадаємо, 1 серпня 2022 року на "слугу народу" Анатолія Гунько склали адміністративний протокол за корупцію. Цілком порушення було ще до початку повномасштабної війни. Депутат отримав нібито від свого помічника у подарунок годинник марки Breguet вартістю понад $10 тис.