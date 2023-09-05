Без Сі Цзіньпіна і Путіна на G20: ЄС спробує посилити вплив на країни Глобального Півдня, — ЗМІ

За інформацією Bloomberg, Євросоюз на саміті "Великої двадцятки" скористається відсутністю президентів Китаю і Росії, щоб провести "міні-саміт" з лідерами африканських країн.

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Відсутність Сі Цзіньпіна і Володимира Путіна на зустрічі "Великої двадцятки" на поточному тижні дасть Європейському союзу (ЄС) можливість активізувати роботу з країнами так званого Глобального Півдня. Цій меті слугуватиме зустріч на високому рівні з африканськими лідерами в кулуарах саміту, пише Bloomberg.

Посилаючись на свої джерела, видання повідомляє, що на дводенній зустрічі в Нью-Делі ЄС хоче скористатися моментом і показати серйозність своїх намірів щодо перегляду партнерства з Африкою, незважаючи на важку спадщину колоніалізму.

Серед тих, хто, за інформацією Bllomberg, має взяти участь у зустрічі, — президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель і канцлер Німеччини Олаф Шольц. З африканського боку до числа учасників увійдуть лідери Південної Африки, члена "Великої двадцятки", а також Єгипту, Нігерії та Коморських Островів, нинішніх голів Африканського союзу (АС), повідомили джерела видання.

Як пише Bloomberg, те, що називають "міні-самітом", пройде в умовах загострення конкуренції за глобальний вплив на тлі протистояння США і Китаю та розбіжностей щодо війни Росії з Україною.

У той час як Китай і Росія поширили свої інтереси на африканські країни, зокрема апелюючи до антиколоніальних настроїв, зазначає видання, вихід Москви із "зернової угоди" найсильніше вдарив по країнах, що розвиваються, потенційно давши Європі можливість вплинути на думку країн, які відмовилися засудити агресію Росії.

За даними джерел Bloomberg, на зустрічі в Індії 9 вересня європейські лідери готові оголосити про підтримку заявки Африканського союзу на членство у "Великій двадцятці", що дало б АС той самий статус, що і ЄС.

Також на порядку денному зустрічі обговорення наслідків війни Росії проти України для глобальної продовольчої безпеки. Серед інших тем — заходи з реформування глобальної фінансової архітектури, поліпшення умов для приватних інвестицій та інфраструктурних проектів в Африці, а також ситуація в Сахельському регіоні, передає Bloomberg.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін відмовився особисто приїжджати на саміт G20 в Індії. У канцелярії прем'єр-міністра країни заявили, що на саміті "Великої двадцятки" Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Пізніше стало відомо, що лідер КНР Сі Цзіньпін також не приїде на саміт G20 в Індії. За даними журналістів, Китай представлятиме прем'єр-міністр Лі Цян.