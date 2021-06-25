"Введення в інклюзивне навчання на уроках фізичного виховання":
у Львові відбувся тренінг для вчителів фізичної культури
"Введення в інклюзивне навчання на уроках фізичного виховання":
у Львові відбувся тренінг для вчителів фізичної культури
"Введення в інклюзивне навчання на уроках фізичного виховання":
у Львові відбувся тренінг для вчителів фізичної культури
На базі СЗШ Ме 67 м.Львова відбувся триденний офлайн-тренінг «Введення в інклюзивне навчання на уроках фізичного виховання» для вчителів фізичної культури. Організатори — міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation, ЦПРИПП м. Львова та управління освіти ДГП ЛМР.
Цей спільний проєкт відповідає потребам часу та має на меті підвищення обізнаності, теоретичну та практичну підготовку вчителів з інклюзивних спортивних тренувань, створення умов для соціальної адаптації дітей з інвалідністю та транслювання учням актуальних ідей спорту.
За результатами тренінгу 64 вчителі фізичної культури Львова та області отримали сертифікати та планують відкрити 5 інклюзивних груп для дітей з особливими потребами найближчим часом.
Експерти продемонстрували різні методики, які будуть впроваджуватись на уроках у програмах інклюзивних тренувань, адаптуючи для потреб кожної дитини.
Катерина Білоруська, президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation прокоментувала:
«З нашого досвіду, щоб систематично вносити якісні зміни в систему освіти, і продуктивно розвивати, в тому числі інклюзію, необхідна синергія зусиль бізнесу, некомерційного сектора і держави. Тому для фонду дуже важливі партнери — місцеві органи влади, інші НГО, соціально-відповідальний бізнес. Така співпраця підтримує нас і допомагає реалізовувати наші ініціативи.
І зараз ми збираємо навколо себе коло таких небайдужих людей, які здатні створити необхідну синергію для досягнення результату. Тренінг по інклюзії для вчителів у Львові — важливий етап цього процесу.
Інклюзія — тема не проста і дуже широка. Ми багато про неї говоримо, тому що важливо, щоб суспільство про неї знало якомога більше».
Екатерина Белорусская
президент Parimatch Foundation
Тренінг у Львові освітив дуже великий обсяг інформації. Учасники ознайомились із важливими темами: введення в інклюзивне тренування, рухлива гра як засіб інтеграції дітей в інклюзивному класі, візуалізація для освітян у сфері фізичної культури.
Спікери поділились своїм досвідом про види ресурсів для інклюзії в волонтерстві та про емоції й стилі поведінки педагогів задля ефективної комунікації з учнями.
Висвітлили також більш конкретні та практичні засади інклюзивних уроків:
Скелелазіння. Розвиток інфраструктури для скелелазіння в школах.
Соціалізація гравців інклюзивної команди засобами та методами флорболу.
Інклюзія в флорболі, світова практика.
Адаптивний фітнес на уроках фізичної культури в інклюзії.
Скелелазіння. Розвиток інфраструктури для скелелазіння в школах.
Соціалізація гравців інклюзивної команди засобами та методами флорболу.
Інклюзія в флорболі, світова практика.
Адаптивний фітнес на уроках фізичної культури в інклюзії.
Скелелазіння. Розвиток інфраструктури для скелелазіння в школах.
Соціалізація гравців інклюзивної команди засобами та методами флорболу.
Інклюзія в флорболі, світова практика.
Адаптивний фітнес на уроках фізичної культури в інклюзії.
Галина Ковалишин, співорганізатор, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників та вчитель-методист із фізичної культури СЗШ 68 м. Львова, на базі якої відбувся тренінг «Введення в інклюзивне навчання на уроках фізичного виховання» зазначила:
«Важко переоцінити роль, яку відіграє інклюзія в соціальній адаптації таких дітей. Від неї залежить не лише спортивна успішність дитини, її здоров'я, але й багато в чому майбутня реалізація у житті.
Надзвичайно рада разом із командою Parimatch Foundation брати участь у подібних проєктах, які допомагають нам поповнити методичну й наукову скарбничку, освоїти новітні педагогічні технології та орієнтуватись у нелегкий час змін у освіті, надихають на творчий професійний розвиток».
Галина Ковалишин
Зі свого боку Ольга Яшна, спікер тренінгу «Введення в інклюзивне навчання на уроках фізичного виховання», реабілітолог, нейропедагог, кандидат педагогічних наук підсумувала:
«Найважливіше у тренінгу «Введення в інклюзивне навчання на уроках фізичного виховання» — це надання кваліфікованого методичного супроводу вчителям з фізичного виховання, можливість безпосереднього спілкування, виявлення проблем на місцях, надання інформаційної підтримки та роз'яснення питань, відповідей.
Це був дуже корисний обмін знаннями та напрацюваннями між вчителями, практична участь і розробка комплексів вправ та ознайомлення з новітніми технологіями навчання у сфері інклюзії».
Ольга Яшна
Своїми враженнями поділився учасник тренінгу Василь Волошин, вчитель фізичної культури Куровицький ЗЗСО І-ІІІ ст.:
«Організація тренінгу пройшла на високому рівні. Хочу зазначити вдале поєднання блоку теоретичного матеріалу та практичних занять. В цілому тренінг перевершив усі сподівання.
Надзвичайно корисно було перейняти досвід професіоналів щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, адже тема інклюзивного навчання сьогодні є надзвичайно актуальною. Неможливо виокремити найкращого, адже всі спікери були цікавими у своїх напрямках. Щиро дякую організаторам - п.Галині Ковалишин та Parimatch Foundation Ukraine за можливість вчитися у найкращих».
Віра Передерій, начальник відділу спорту високих досягнень управління спорту Львівської міської ради коментує:
"Діти з особливими освітніми потребами - це не є щось окреме. Вони - частина нашого суспільства. Ми маємо це не просто приймати, вміти з цим жити, але й правильно це робити з дитячого віку. Щоб діти розуміли й знали свої права, без перешкод комунікували й спілкувалися між собою. Це буде добре як для дітей з особливими потребами, так і для дітей здорових. Тут важливо не розділяти.
Інклюзія важлива, тому що це ознака здорового соціуму. Це такі самі діти, яким потрібно відчувати себе частиною суспільства. На сьогодні, ми максимально активно працюємо у цьому напрямку".
Зазначимо, що це лише один із численних проєктів міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Ukraine. З моменту заснування і дотепер фонд веде активну діяльність, зокрема впровадив чотири комплексних програми: «Так, я можу», «Спортивний наставник», «Нова фізична культура» та "Boost4Best". Діяльність фонду спрямована на те, щоб у кожної дитини, незалежно від фізичних особливостей, соціального статусу та інших бар'єрів, був доступ до навчання та занять спортом.