"Бокс — це сенс мого життя". Українські боксери розповіли головні історії зі своєї кар'єри

22 липня — Всесвітній день боксу. Фокус зв'язався з відомими українськими спортсменами і попросив розповісти про роль, яку бокс грає в їхньому житті.

Україна — боксерська країна. Ще в 90-х ми почали радіти успіхам братів Кличків, пронісши цю традицію і через нульові. А коли обидва брати завершили спортивну кар'єру, народна любов увінчала нових героїв: це Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик.

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Традиційно на Олімпійських іграх Україна вигравала медалі саме в боксі. Певні надії на успіх є і перед стартом Олімпіади в Токіо. За випадковим збігом, офіційно Олімпійські ігри 2020 стартують 23 липня — на наступний день після Всесвітнього дня боксу. У зв'язку з важливим спортивним святом, Фокус зв'язався з українськими боксерами і тренерами і попросив згадати яскраві історії, які відбулися в їхньому житті завдяки боксу.

"Ідеальний боксер — це Майк Тайсон плюс Володимир Кличко й Евандер Холіфілд"

[ + – ] Владислав Сіренко

Владислав Сіренко, боксер-професіонал, чемпіон Азії за версією WBC і чемпіон Євразії за версією EBP

...Я зрозумів, що бокс — це більше, ніж просто хобі, у той момент, коли за віком почав підходити для збірної України. Коли я почав думати про бокс у режимі 24/7. Усе життя почало крутитися довкола боксу, і в той момент я усвідомив, що це вже не просто захоплення. Бокс — це сенс мого життя. Чим далі, тим більше я розумію, що зробив правильний вибір у своєму житті.

Моїм першим видом спорту був не бокс, а кікбоксинг. Я почав бити по груші, й у мене не відразу все виходило. Було розчарування, я говорив собі, як і в усіх бувало: "Блін, не виходить". З'явилися сумніви в собі. Але з першими перемогами прийшла віра в себе.

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Мені складно назвати одну людину в суперважкій вазі, кого б я назвав кумиром. Є низка спортсменів, які є для мене прикладами для наслідування. Це Майк Тайсон, Володимир Кличко й Евандер Холіфілд. Кращий боксер у моєму розумінні? Це якщо взяти цих трьох бійців і спробувати зібрати симбіоз! Тоді вийде ідеальний боксер.

Не можу сказати, що мені симпатизує Тайсон Ф'юрі. Він успішний спортсмен, добре виступає, чемпіон світу. Так, це правда, що з його двоюрідним братом ми були на молодіжному чемпіонаті світу в 2012 році і навіть жили на одному поверсі. Я дивився, як Хʼюї Ф'юрі тренується наживо. Вони зовсім не схожі з Тайсоном Ф'юрі. І зовні, і за стилем, це різні бійці. Якби я не знав, хто він і мене б запитали чий він родич, я б ніколи не припустив, що його двоюрідний брат — це Тайсон Ф'юрі.

"Боялися, що з цього Таїланду ніколи не полетимо!"

[ + – ] Сергій Городнічов потрапив у пригоди з Віталієм Кличком Фото: Bursak Team

Сергій Городнічов, бронзовий призер чемпіонату світу (1993)

...Одна з найяскравіших моїх боксерських історій сталася в 1994 році, коли ми в одній команді з Віталієм Кличком летіли на Кубок світу в Таїланд. Пам'ятаю, тоді було жарко, ми до таких умов не звикли, ніби в передбанник вийшли. Нас привезли за три дні до початку змагань, щоб ми акліматизувалися. Пригоди почалися відразу: хтось забув частину речей, в аеропорту якісь проблеми були. Загалом, сіли ми в автобус і поїхали в готель. І їхали три години: затори жахливі, ми до цього не звикли. Добре хоч автобус був із кондиціонером. Приїхали в шикарний готель, комплекс із трьох готелів. По п'ятий поверх вони були з'єднані між собою, а далі розходилися в три "свічки".

Загалом, у Таїланді ми відбоксували, все добре, летимо назад. Нас вантажать у літак і тут починається найцікавіше. То автобус запізнився, то не всіх зібрати могли, то в затори знову потрапили. Добре, що це чартерний рейс. Ми вилітали з аеропорту, але коли сіли в літак, я дивлюся, а його починає трусити під час зльоту. І я кажу своєму другові по команді Ростиславу Зауличному: "Ростик, щось трясе літак". Але всі святкували його перемогу на Кубку світу, хоча я дивився на тренерів і на хлопців, комусь було погано, хтось сидів зелений — загалом, Таїланд дав про себе знати. Клімат був незвичний для нас.

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Дивлюся на Ростика, літак трясеться. А він каже: "Та це ж турбулентність!". Зрештою, ми злітаємо, хвилин через 15 дивимося через ілюмінатор, а там видно початок крила. І ми розуміємо, що загорівся двигун! Такий дим пішов, всі перелякалися. Ми в сторону дивимося і думаємо, що нам хана.

Повертаюсь назад, дивлюся, Віталік Кличко сидить такий серйозний, на стрьомі. Я почав анекдоти розповідати, а мені кажуть: "Що ти приколюєшся, ти бачиш, літак горить?". Я їм сказав: "Розслабтеся і чекайте результату. Або падаємо на місто, або пілоти вмикають пожежогасіння". Вони так і зробили, все закінчилося добре. Ми приземлилися на військовий аеродром, а додому полетіли тільки через два дні. Ми запитуємо: "Новий літак прислали?". А нам не говорять. Ми так зрозуміли, що літак новий нам не дали, а просто відремонтували той же. На зльоті ми боялися, що знову щось зламається, і ми з цього Таїланду ніколи не полетимо. Але Слава Богу, що всі долетіли і все було нормально.

"У Манчестері була повінь, завалилася стеля"

[ + – ] Перемога В'ячеслава Сенченка над Ріккі Гаттоном у 2012 році — найпам'ятніша для українця Фото: Скриншот

В'ячеслав Сенченко, чемпіон світу за версією WBA (2009-2012)

...Бокс прийшов у моє життя з раннього дитинства. Якби його не було в моєму житті, я не знаю, ким би я став. У мене старший брат займався боксом, у нього вже були серйозні перемоги і це мене мотивувало. Можна сказати, що я пішов слідами старшого брата.

Добре пам'ятаю свій перший завойований титул: це сталося в Донецьку, в бою проти Юри Нужненка. Це був по-своєму значимий бій. А ось з Ріккі Гаттоном це був великий міжнародний бій, і він запам'ятався мені на все життя.

До речі, перед боєм із Ріккі Гаттоном у Манчестері була повінь, завалилася стеля. Ми вже були "тейповані", розминалися перед боєм. А тут тече стеля, роздягальню заливає водою. І ми міняємо роздягальню, незрозуміло куди йдемо. Тут на бій виходити, а ми бігаємо по арені, по коридорах — шукаємо місце, де можна розім'ятися!

"Я не думав, я знав: хочу бути тренером"

[ + – ] Олександр Ліхтер став тренером ще в дитинстві Фото: ringside24.com

Олександр Ліхтер, заслужений тренер України з боксу

...Коли я був маленьким, мене запитували: ким ти хочеш бути? Я відповідав: тренером. Мене запитували, чому я так думаю, а я відповідав, що не думаю, а просто це знаю. Хто знає мене все життя, той знає, що в мене було прізвисько "Тренер". Чому? Гадки не маю. Так спочатку повелося, хоч вір, хоч не вір.

Чим би я займався, якби не бокс? Та хто його знає. Напевно, якоюсь творчістю, чомусь в ту сторону мене найбільше тягне.

Бокс подарував мені багато красивих спогадів. Перше, що згадується, це мої чемпіони Європи з кікбоксингу — Льоша Нечаєв і Вітя Аксютін (чемпіонат Європи з кікбоксингу 1989 року в Мадриді. — Авт.). Коли Аліна Шатернікова стала чемпіонкою світу у Великобританії. Тоді думали, що результат зумовлений, але "не все так сталося, як гадалося".