5 цікавих фактів про Олександра Усика

Фокус зібрав кілька не дуже відомих фактів про зірку рингу.

Український боксер Олександр Усик 26 вересня став чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF і IBO, перемігши за підсумками дванадцяти раундів британця Ентоні Джошуа, якому до цього належали всі пояси.

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Фокус зібрав кілька не дуже відомих фактів про зірку рингу.

Як і багато українських хлопчаків, Олександр Усик хотів стати футболістом і навіть відвідував школу футбольного клубу "Таврія", але в 15 років передумав і вирішив, що буде займатися боксом; Боксер міг виїхати в США і продовжувати кар'єру там, його змусила змінити рішення смерть батька у 2012 році; Батьки Усика були нерелігійними людьми, але він став вірянином під впливом бабусі в 15 років; Дочка спортсмена займається танцями, старший син — футболом, а молодший — тенісом; В Олександра Усика багато татуювань: біцепси прикрашають імена його дітей, на передпліччі набиті олімпійські кільця на честь перемоги на Олімпіаді у 2012 році, також є український тризуб, воїн-спартанець, Києво-Печерська лавра, Батьківщина-Мати, голуб — символ миру і на спині Архангел Гавриїл.

Зазначимо, що Олександр Усик не був фаворитом у бою з Ентоні Джошуа.

Усі пояси, які виграв Усик, до Джошуа належали іншому українському боксеру — Володимиру Кличку, який, у свою чергу, їх програв у бою з британцем.

Джошуа вже одного разу втрачав усі пояси, коли сенсаційно програв мексиканцю Енді Руїзу, проте зумів повернути їх у матчі-реванші. Чи активує Джошуа опцію реваншу також у бою з Усиком, поки не відомо, але британець відразу після бою говорив, що хотів би це зробити.

Також Фокус розповідав, як Усика зустрічали в Україні після перемоги над Джошуа.