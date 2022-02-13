Золото для України. 12-річна спортсменка здобула Кубок Європи з кікбоксингу (відео поєдинку)
12-річна Поліна Королович у дисципліні поінт-файтинг виграла три поєдинки та здобула золоту медаль на міжнародних змаганнях у Хорватії.
Юна українка Поліна Королович принесла збірній Україні перше золото на Кубку Європи з кікбоксингу WAKO. Про це повідомив тренер Владислав Королович.
Міжнародні змагання, на яких представлені українські спортсмени, тривають у хорватському місті Карловац з 11 по 13 лютого.
Владислав Королович повідомив, що 12-річна мешканка Закарпаття Поліна Королович у дисципліні поінт-файтинг (результати спортсмена у поєдинку залежать від кількості набраних балів. — ред.) виграла три поєдинки та стала володарем Кубка Європи з кікбоксингу.
Збірна України на міжнародних змаганнях у Хорватії представлена десятками спортсменів, але перше золото – у 12-річної Поліни.
Про успіх 12-річної уродженки Закарпаття Поліни Королович також повідомили у прес-службі Національної федерації кікбоксингу України.
"Українське золото на Кубку Європи-2022 у Хорватії!" — йдеться у повідомленні.
Владислав Королович у своєму Facebook опублікував відеоролик, на якому знято один із поєдинків української спортсменки.
За кілька днів до старту змагань тренер Владислав Королович повідомляв, що українська збірна приїхала на Кубок Європи з кікбоксингу за золотими медалями.
"У складі збірної України у цьому престижному турнірі братимуть участь дві мешканки Ужгорода! Ми готові перемагати", — розповідав тренер у своєму Facebook.
Варто зазначити, що 11-річна українська гімнастка Софія Тепла потрапила до Книги рекордів Гіннесса. Спортсменка показала історичний результат у ході змагань із художньої гімнастики, що проходили в Італії. 11-річна Софія Тепла встановила світовий рекорд, пройшовши за 11 секунд 20-метрову дистанцію у потрійній гімнастичній складці.
Також повідомлялося, що Росія вимагає покарати українського олімпійця за плакат, який присвячений проти повномасштабної війни України та РФ.