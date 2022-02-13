Золото для України. 12-річна спортсменка здобула Кубок Європи з кікбоксингу (відео поєдинку)

12-річна Поліна Королович у дисципліні поінт-файтинг виграла три поєдинки та здобула золоту медаль на міжнародних змаганнях у Хорватії.

Юна українка Поліна Королович принесла збірній Україні перше золото на Кубку Європи з кікбоксингу WAKO. Про це повідомив тренер Владислав Королович.

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Міжнародні змагання, на яких представлені українські спортсмени, тривають у хорватському місті Карловац з 11 по 13 лютого.

Владислав Королович повідомив, що 12-річна мешканка Закарпаття Поліна Королович у дисципліні поінт-файтинг (результати спортсмена у поєдинку залежать від кількості набраних балів. — ред.) виграла три поєдинки та стала володарем Кубка Європи з кікбоксингу.

Збірна України на міжнародних змаганнях у Хорватії представлена десятками спортсменів, але перше золото – у 12-річної Поліни.

[ + – ] 12-річна українка Поліна Королович здобула Кубок Європи з кікбоксингу

[ + – ] 12-річна українка Поліна Королович здобула Кубок Європи з кікбоксингу

Про успіх 12-річної уродженки Закарпаття Поліни Королович також повідомили у прес-службі Національної федерації кікбоксингу України.

"Українське золото на Кубку Європи-2022 у Хорватії!" — йдеться у повідомленні.

[ + – ] 12-річна українка Поліна Королович здобула Кубок Європи з кікбоксингу

Владислав Королович у своєму Facebook опублікував відеоролик, на якому знято один із поєдинків української спортсменки.

[ + – ] Поєдинок 12-річної української спортсменки Поліни Королович на Кубку Європи у Хорватії

За кілька днів до старту змагань тренер Владислав Королович повідомляв, що українська збірна приїхала на Кубок Європи з кікбоксингу за золотими медалями.

"У складі збірної України у цьому престижному турнірі братимуть участь дві мешканки Ужгорода! Ми готові перемагати", — розповідав тренер у своєму Facebook.

[ + – ] 12-річна українка Поліна Королович здобула Кубок Європи з кікбоксингу

Варто зазначити, що 11-річна українська гімнастка Софія Тепла потрапила до Книги рекордів Гіннесса. Спортсменка показала історичний результат у ході змагань із художньої гімнастики, що проходили в Італії. 11-річна Софія Тепла встановила світовий рекорд, пройшовши за 11 секунд 20-метрову дистанцію у потрійній гімнастичній складці.

Також повідомлялося, що Росія вимагає покарати українського олімпійця за плакат, який присвячений проти повномасштабної війни України та РФ.