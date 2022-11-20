Сьогодні в Катарі стартує 22-й футбольний чемпіонат світу. За попередніми даними, це найдорожчий турнір за історію його проведення: організатори вже вклали понад 200 мільярдів доларів. У матчі відкриття збірна Катару зіграє проти Еквадору на стадіоні "Аль-Байт" в Ель-Хаурі, передмісті Дохи. Фокус публікує склади груп та повний розклад усіх 64 матчів.

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Чемпіонат світу з футболу в Катарі — це перший чемпіонат у близькосхідній країні і, відповідно, перший "безалкогольний". Спочатку катарська влада все ж таки обіцяла піти на поступки — дозволити продаж біля стадіонів традиційного напою футбольних вболівальників і навіть зайнялися організацією витверезників, щоб захистити присутніх від фанатів, які перебрали алкоголю. Але згодом передумали і ввели повну заборону: мовляв, у нас свої традиції, а від вашого пива тільки якийсь катар шлунка станеться.

У нинішньому чемпіонаті чинний чемпіон, Франція, зіткнеться з жорсткою конкуренцією з боку Бразилії, Іспанії, Аргентини та Бельгії, футболісти яких теж не проти підняти над головою заповітний трофей.

Англію, фіналіста торішнього чемпіонату Європи, зараховують до фаворитів турніру в Катарі, а деякі інші європейські збірні, які зазвичай на слуху, такі як Португалія чи Нідерланди, належать до темних конячок мундіалю.

Де і коли пройде ЧС з футболу 2022

Груповий етап : 21 листопада – 2 грудня

: 21 листопада – 2 грудня 1/8 фіналу : 3 – 6 грудня

: 3 – 6 грудня 1/4 фіналу : 9 – 10 грудня

: 9 – 10 грудня 1/2 фіналу : 13 – 14 грудня

: 13 – 14 грудня Матч за третє місце: 17 грудня

17 грудня Фінал: 18 грудня.

Чемпіонат світу-2022 у Катарі: групи збірних

[ + – ] Чемпіонат світу з футболу: таблиця груп

Учасники Чемпіонату світу з футболу 2022

Група А

1. Еквадор

2. Сенегал

3. Нідерланди

4. Катар

Група B

1. Уельс

2. Іран

3. США

4. Англія

Група С

1. Саудівська Аравія

2. Польща

3. Мексика

4. Аргентина

Група D

1. Австралія

2. Туніс

3. Данія

4. Франція

Група E

1. Коста-Ріка

2. Японія

3. Німеччина

4. Іспанія

Група F

1. Канада

2. Марокко

3. Хорватія

4. Бельгія

Група G

1. Камерун

2. Сербія

3. Швейцарія

4. Бразилія

Група H

1. Гана

2. Південна Корея

3. Уругвай

4. Португалія

[ + – ] Чемпіонат світу з футболу 2022 Фото: The Sun

Розклад матчів Чемпіонату світу з футболу у Катарі

Коли пройде ЧС-2022 : з 20 листопада 2022 р. по 18 грудня 2022 року.

: з 20 листопада 2022 р. по 18 грудня 2022 року. Час початку матчів групового етапу : 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 (за київським часом)

: 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 (за київським часом) Країна: Катар

Розклад групи А

20 листопада: Катар — Еквадор — стадіон "Аль-Байт", Ель-Хаур, передмістя Дохи — 12:00

21 листопада: Сенегал — Нідерланди — стадіон Аль-Тумама, Ель-Хаур, передмістя Дохи — 12:00

25 листопада: Катар — Сенегал — стадіон "Аль-Тумама", Ель-Хаур — 13:00

25 листопада: Нідерланди — Еквадор — "Міжнародний стадіон Халіфа", Ер-Райян — 18:00

29 листопада: Нідерланди — Катар — стадіон "Ель-Байт", Ель-Хаур — 17:00

29 листопада: Еквадор — Сенегал — "Міжнародний стадіон Халіфа", Ер-Райян — 17:00

Розклад матчів групи B

21 листопада: Англія — Іран — "Міжнародний стадіон Халіфа", Ер-Райян — 15:00

21 листопада: США — Уельс — "Стадіон Ахмеда бін Алі", Ер-Райян 21:00

25 листопада: Англія — США — стадіон "Аль-Байт", Ель-Хаур, — 21:00

25 листопада: Уельс — Іран — стадіон "Ахмед бін Алі", Ер-Райян — 12:00

29 листопада: Уельс — Англія — стадіон "Ахмед бін Алі", Ер-Райян — 21:00

29 листопада: Іран — США — стадіон "Аль-Тумама", Ель-Хаур – 21:00

Розклад матчів групи С

22 листопада: Аргентина — Саудівська Аравія — Lusail Iconic Stadium, Лусаїл — 12:00

22 листопада: Мексика — Польща — "Стадіон 974", Доха — 18:00

26 листопада: Аргентина — Мексика — Lusail Iconic Stadium, Лусаїл — 21:00

26 листопада: Польща — Саудівська Аравія — Education City Stadium, Ер-Райян — 15:00

30 листопада: Польща — Аргентина — "Стадіон 974", Доха — 21:00

30 листопада: Саудівська Аравія — Мексика — Lusail Iconic Stadium, Лусаїл — 21:00

Розклад матчів групи D

22 листопада: Франція — Австралія — стадіон "Ель-Джануб", Ель Вакре — 21:00

22 листопада: Данія — Туніс — Education City Stadium, Ер-Райян — 15:00

26 листопада: Франція — Данія — "Стадіон 974", Доха — 18:00

26 листопада: Туніс — Австралія — стадіон "Аль-Джануб", Ель Вакре — 12:00

30 листопада: Туніс — Франція — Education City Stadium, Ер-Райян — 17:00

30 листопада: Австралія — Данія — стадіон "Аль-Джануб", Ель Вакре — 17:00

Розклад матчів групи Е

23 листопада: Іспанія — Коста-Ріка — стадіон "Аль-Тумама", Ель-Хаур — 18:00

23 листопада: Німеччина — Японія — "Міжнародний стадіон Халіфа", Ер-Райян — 15:00

27 листопада: Іспанія — Німеччина — стадіон "Аль-Байт", Ель-Хаур — 21:00

27 листопада: Японія — Коста-Ріка — стадіон "Ахмед бін Алі", Ер-Райян — 12:00

1 грудня: Японія — Іспанія — "Міжнародний стадіон Халіфа", Ер-Райян — 21:00

1 грудня: Коста-Ріка — Німеччина — стадіон "Аль-Байт", Ель-Хаур — 21:00

Розклад матчів групи F

23 листопада: Бельгія — Канада — стадіон "Ахмед бін Алі", Ер-Райян — 21:00

23 листопада: Марокко — Хорватія — стадіон "Ель-Байт", Ель-Хаур — 12:00

27 листопада: Бельгія — Марокко — стадіон "Аль-Тумама", Ель-Хаур — 15:00

27 листопада: Хорватія — Канада — "Міжнародний стадіон Халіфа", Ер-Райян — 18:00

1 грудня: Хорватія — Бельгія — стадіон "Ахмед бін Алі", Ер-Райян — 17:00

1 грудня: Канада — Марокко — стадіон "Аль-Тумама", Ель-Хаур — 17:00

Розклад матчів групи G

24 листопада: Бразилія — Сербія — Lusail Iconic Stadium, Лусаїл — 21:00

24 листопада: Швейцарія — Камерун — стадіон "Ель-Джануб", Ель Вакре — 12:00

28 листопада: Бразилія — Швейцарія — "Стадіон 974", Доха — 18:00

28 листопада: Камерун — Сербія — "Ель-Джануб", Ель Вакре — 12:00

2 грудня: Камерун — Бразилія — Lusail Iconic Stadium, Лусаїл — 21:00

2 грудня: Сербія — Швейцарія — "Стадіон 974", Доха — 21:00

Розклад матчів групи H

24 листопада: Португалія — Гана — "Стадіон 974", Доха — 18:00

24 листопада: Уругвай — Південна Корея — Education City Stadium, Ер-Райян — 15:00

28 листопада: Португалія — Уругвай – Lusail Iconic Stadium, Лусаїл — 21:00

28 листопада: Південна Корея — Гана — Education City Stadium, Ер-Райян — 15:00

2 грудня: Південна Корея — Португалія — Education City Stadium, Ер-Райян — 17:00

2 грудня: Гана — Уругвай — стадіон "Ель-Джануб", Ель Вакре — 17:00

[ + – ] ЧС-2022: таблиця

Розклад 1/8 фіналу

3 грудня: 1 місце групи А — 2-е місце групи B — "Міжнародний стадіон Халіфа", Ер-Райян -17:00 (матч 49)

3 грудня: 1 місце групи C — 2-е місце групи D — стадіон "Ахмед бін Алі", Ер-Райян — 21:00 (матч 50)

4 грудня: 1 місце групи D — 2 місце групи C — стадіон Аль-Тумама, Ель-Хаур — 17:00 (матч 52)

4 грудня: 1 місце групи B — 2 місце групи A — стадіон "Ель-Байт", Ель-Хаур — 21:00 (матч 51)

5 грудня: 1 місце групи E — 2-е місце групи F — "Ель-Джануб", Ель Вакре — 17:00 (матч 53)

5 грудня: 1 місце групи G — 2-е місце групи H — "Стадіон 974", Доха — 21:00 (матч 54)

6 грудня: 1 місце групи F — 2-е місце групи E — Education City Stadium, Ер-Райян — 17:00 (матч 55)

6 грудня: 1 місце групи H — 2 місце групи G — Lusail Iconic Stadium, Лусаїл — 21:00 (матч 56)

Розклад чвертьфіналів

9 грудня: Переможець матчу 53 — Переможець матчу 54 — Education City Stadium, Ер-Райян — 17:00 (матч 58)

9 грудня: Переможець матчу 49 — Переможець матчу 50 — Lusail Iconic Stadium, Лусаїл — 21:00 (матч 57)

10 грудня: Переможець матчу 55 — Переможець матчу 56 — стадіон "Аль-Тумама", Ель-Хаур — 17:00 (матч 60)

10 грудня: Переможець матчу 51 — Переможець матчу 52 — стадіон "Ель-Байт", Ель-Хаур — 21:00 (матч 59)

Розклад півфіналів

14 грудня: Переможець матчу 59 — Переможець матчу 60 — стадіон "Ель-Байт", Ель-Хаур — 21:00 (матч 62)

13 грудня: Переможець матчу 57 — Переможець матчу 58 — Lusail Iconic Stadium, Лусаїл — 21:00 (матч 61)

Матч за третє місце

17 грудня: Той, хто програв матч 61 — Той, хто програв матч 62 — "Міжнародний стадіон Халіфа", Ер-Райян — 18:00

Фінал

18 грудня: Переможець матчу 61 — Переможець матчу 62 — Lusail Iconic Stadium, Лусаїл — 18:00

Де покажуть ЧС з футболу 2022

Матчі Кубка світу покажуть "Суспільне" та платформа Megogo.

На "Супільному" у прямому ефірі транслюватимуть 46 матчів. Ще 18 поєдинків — у записі. Матчі також можна буде дивитися на сайті "Суспільного".

Питання про те, хто транслюватиме ЧС 2022, донедавна залишалося відкритим. Зрештою перевагу надали змішаному формату. Схожу схему вже випробували на недавньому футзальному Євро.

ЧС-2022 з футболу: букмекери визначились із фаворитом

Бразилія

Бразильці їдуть до Катару у статусі головних претендентів на перемогу. В опублікованому на початку жовтні рейтингу збірних команд ФІФА пентакампеони ще більше збільшили відрив від другої за рейтингом бельгійської збірної.

Треба сказати, що букмекерські контори та ФІФА оцінюють силу збірних команд по-різному. Але у випадку команди Бразилії думки і тих, і інших сходяться.

[ + – ] Фаворити ЧС-2022 у Катарі за версією букмекерів

"Селесао" — єдина команда, яка брала участь у всіх чемпіонатах світу — у Катарі спробує виграти свій шостий кубок.

За словами тренера Тіте, весь розсип талантів групи атаки — Вінісіус Жуніор, Рафінья, Рішарлісон, Ентоні, Жезус, Неймар — отримає можливість себе проявити.

"У кожного матчу свої особливості, знадобиться щось коригувати, але ми не змінюватимемо ігровий план. Нав'язуватимемо свою гру [супернику]", — говорив Тіте напередодні чемпіонату.

Свої недавні товариські матчі проти Гани та Тунісу бразильці виграли.

Ставки на підсумкову перемогу цієї латиноамериканської команди на ЧС-2022 оцінюють як 4 до 1.

Франція

Чинний чемпіон світу збірна Франції виграла і Лігу націй 2021 року, проте наступного Євро вилетіла до 1/8. Імовірність успіху "галльських півнів", на думку букмекерів, 6 до 1.

Англія та Іспанія

У списку претендентів на перемогу в англійців та іспанців схожі котирування — 7 до 1 та 8 до 1, відповідно.

Аргентина

Імовірність третьої за рахунком перемоги "Альбіселесте" на чемпіонатах світу становить 7 до 1.

Німеччина

Після нокауту англійської збірної від Німеччини у півфіналі ЧС 90 року в Італії Гаррі Лінекер пояснив, що "футбол — штука проста: 22 особи бігають за м'ячем 90 хвилин, а наприкінці виграють німці".

У наступні роки вихідна формула зазнавала змін…

[ + – ] Твіт Гарі Лінекера про німців, які якось примудряються вигравати

А після перемоги англійців над німцями у 2020 автор взагалі вирішив, що вона себе вже вичерпала:

[ + – ] Твіт Гарі Лінекера про його ж крилату фразу про німців

Хай там як, "німецька машина" практично завжди у списку фаворитів будь-якого турніру, в якому бере участь. Імовірність перемоги Німеччини в Катарі — 10 до 1.

[ + – ] Нападник/півзахисник збірної Німеччини Томас Мюллер не може повірити, що програв дуель голкіперу

Португалія

"Команда обраних" займає у списку лідерів Чемпіонату світу сьоме місце, ставка на перемогу португальців — 12/1.

[ + – ] Для Роналду та Мессі ЧС-2022, судячи з усього, стане останнім, у якому вони теоретично можуть зіграти один проти одного

Нідерланди та Бельгія

На перемогу кожної з цих країн Бенілюкс букмекери дають однаковий прогноз: 12/1.

Для золотого бельгійського покоління — найсильнішої європейської збірної, згідно з рейтингом ФІФА, ЧС у Катарі стане, мабуть, останньою нагодою виграти міжнародний трофей.

Разом з тим, у своєму недавньому матчі в Лізі націй бельгійці поступилися на виїзді Нідерландам — 1:0, а в домашньому матчі проти сусідів їх розгромили — 1:4.

Данія

Данці на десятому місці у списку претендентів на золото Чемпіонату світу у Катарі. Суму ставки на їхньому тріумфі можна буде помножити на 28.

Катар, Саудівська Аравія та Гана

Найслабшими збірними чемпіонату, згідно з рейтингом ФІФА, вважаються Катар (50-й у рейтингу), Саудівська Аравія (51) та Гана (61).

Коефіцієнти на перемогу на ЧС-2022 найслабших команд:

Катар — 250/1

Гана — 150/1

Саудівська Аравія — 500/1

Іран — 500/1

Коста Ріка — 500/1

Які команди пропустять Чемпіонат світу 2022 у Катарі

Італія

[ + – ] Нападник збірної Італії Доменіко Берарді

Італія — найрейтинговіша команда з тих, що не потрапили до Катару. Команда "Скуадра Адзурра" — чемпіон Європи, який знаходиться на 6 місці в рейтингу збірних ФІФА, — поступилася у кваліфікації Північної Македонії. Хай там як, італійці пропускають вже другу світову першість поспіль.

[ + – ] Збірна Італії — на 6 місці в рейтингу національних збірних

Колумбія

Одна з найсильніших команд латиноамериканського континенту останнього десятиліття завершила відбір до ЧС із відставанням у 1 пункт від Еквадору, що не дозволило збірній Колумбії пробитися до плей-оф.

[ + – ] Збірна Колумбії

На чемпіонаті світу 2018 року колумбійці виграли групу і лише через пенальті програли англійцям в 1/8 фіналу.

Швеція

"Тре Крунур" програли польській збірній у відборі, хоча на минулій світовій першості посіли перше місце у своїй групі, в якій також були Німеччина з Мексикою.

Нігерія

Одна із найсильніших збірних Африканської конфедерації футболу вперше з 2006 року пропустить світову першість. У плей-оф "суперорли" поступилися у протистоянні з Ганою.

Ерлінг Голанд, Мо Салах, Доннарумма та інші мегазірки пропустять ЧС у Катарі

Н'Голо Канте

[ + – ] Н'Голо Канте

Півзахисник французької збірної Н'Голо Канте через перенесену операцію на підколінному сухожиллі перебуватиме поза футбольним полем приблизно чотири місяці і не зможе допомогти Франції в Катарі.

Мо Салах

Збірна Єгипту поступилася Сенегалу у стикувальному матчі. У серії післяматчевих пенальті схибив і ліверпульський вінгер.

Ріяд Марез

Алжир, як і Єгипет, не опинився серед найкращих команд африканського континенту. Збірна Мареза виявилася слабшою у протистоянні з Камеруном.

Ерлінг Голанд

Зірка "Манчестер Сіті" через травми пропустила низку матчів відбору своєї збірної, через що багато в чому норвежці і не пробилися на ЧС.

Мартін Одегор

Плеймейкеру лондонських "канонірів" та за сумісництвом колегі Голанда зі збірної Норвегії також не судилося зіграти на близькосхідному Кубку світу.

Ян Облак

Словенський воротар Ян Облака був важливим складником успіхів мадридського "Атлетико" з 2014 року. У послужному списку голкіпера "матрацників" — 23 сухі матчі за збірну, що в багатьох поєдинках надавало імпульс словенцям, що контратакують діям. Але цього не вистачило, щоби кваліфікуватися до Катару.

Златан Ібрагімович

[ + – ] Златан Ібрагімович

Шведський ветеран, який грав за безліч європейських, і не тільки, клубів, майже напевно більше ніколи не зіграє на Чемпіонаті світу: все ж таки легендарному Златану Ібрагімовичу вже 40.

Його збірна програла польським "білим орлам". До речі, у тому матчі Ібрагімовичу довелося задовольнятися лише роллю камео — на лаві запасних.

Джанлуїджі Донарумма

[ + – ] Джанлуїджі Донарумма

Минулого Євро італійського голкіпера назвали гравцем турніру. Його загальний ігровий час становив 719 хвилин — більше, ніж у будь-кого серед усіх команд. Страж воріт французького "ПСЖ" відбив три пенальті у півфіналі проти Іспанії та у фіналі проти Англії.

Проте шанувальники 23-річного італійця не побачать його дивовижних сейвів на близькосхідному ЧС — можливо, на щастя нападників, які боротимуться за "золоту бутсу" турніру.

Віктор Осімхен

[ + – ] Віктор Осімхен

Чемпіонат світу в Катарі міг би стати проривом для футболіста "Наполі", який іде у лідерах "Серії А" цього сезону і вважається одним претендентом на перемогу в Лізі чемпіонів. Успішні виступи за нігерійських "суперорлів" могли б стати гарною підмогоюдля гучного трансферу нападника, якого де Лаурентіс та Ко вже зараз оцінюють у 100 млн євро.

Мілан Шкриняр

Захисник міланського "Інтера" кілька разів ставав найкращим гравцем Словаччини останніх років. Багато заможних європейських клубів хочуть бачити футболіста у своїх лавах, але за свою збірну на найближчому Чемпіонаті світу він не зіграє.

Алексіс Селемекерс

Через травмоване коліно бельгійський півзахисник не зіграє за Бельгію. Шість-вісім тижнів — такі приблизні терміни його відновлення.

Діогу Жота

Португальський форвард "Ліверпуля" пропустить ЧС через травму у матчі АПЛ з "Ман Сіті".

"Це надовго. Рахунок на місяці, тож буде видно", — прокоментував тренер "червоних" Юрген Клопп терміни відновлення підопічного.

Жота раніше не грав на Чемпіонатах світу і розглядався як гравець стартового складу португальців, яким у групі H компанію складуть південнокорейці та уругвайці.

[ + – ] Лоінель Мессі оголосив, що на ЧС-2026 не поїде

Мессі ж оголосив, що не збирається брати участь у ЧС-2026 року. Тобто близькосхідний турнір збірних може стати його лебединою піснею. У всякому разі, це вже остання можливість завоювати головний титул із національною командою, що одного разу вдалося його легендарному співвітчизнику Дієго Марадоні.

[ + – ] Дієго Марадона з Кубком світу-86

Аргентинський плеймейкер "Роми" Пауло Дибала може пропустити ЧС через безглузду травму, яку отримав, пробиваючи пенальті у жовтневому матчі Серії А проти "Лечче".

"Я сказав би, що травма погана, але після розмови з Пауло… скажу, що справи дуже погані", — поділився інсайдом наставник римлян Жозе Моурінью.

[ + – ] Пенальті Дибали — дивитися з 1:28

Його одноклубник Хоакін Корреа також може пропустити майбутній турнір збірних: у нього, як і в Ді Марії, травма стегна.

Чемпіонат світу з футболу 2022: російський слід та витверезники у Катарі

Катар запозичив Fan ID, репресивну систему для вболівальників із РФ

Емір Катара Тамім бін Хамад Аль Тані подякував президенту Росії Володимиру Путіну за підтримку з боку РФ в організації Кубка світу і заявив, що пишається відносинами між двома країнами.

[ + – ] Володимир Путін та емір Тамім бін Хамад Аль Тані

Після вторгнення в Україну Росія перетворилася на ізгоя у світовому спорті та політиці, натомість шейх Тамім бін Хамад Аль Тані висловив особливу подяку Путіну на зустрічі у столиці Казахстану Астані.

Така заява надійшла після того, як голова організаційної комісії чемпіонату світу Нассер Аль Катер попередив, що світовий футбольний форум не повинен ставати "платформою для політичних заяв" на тлі планів деяких капітанів збірних, зокрема англійської, вийти на поле з райдужними пов'язками "One Love".

"Після того, як Росія успішно організувала Кубок світу 2018 року, наші російські друзі надавали велику підтримку Катару, особливо щодо організації Кубка світу 2022 року", — заявив представник Катару.

Путін же у відповідь сказав, що Росія зробила все можливе щодо обміну досвідом підготовки чемпіонату.

Чим саме Росія допомогла першій арабській країні, яка приймає світовий футбольний форум, ніхто не уточнив. Але відомо, що Катар переймає досвід РФ щодо паспортизації вболівальників. Глядачів, які хочуть переглянути матчі на катарських стадіонах, зобов'яжуть реєструвати так званий Fan ID (або карту "хея").

Аналогічна ініціатива РФ свого часу викликала бойкоти матчів внутрішньої російської першості з боку фанатів.

Система, розроблена нібито для боротьби зі спекуляцією квитками, може використовуватися навіть для ідентифікації глядачів. Уболівальники вважають таку систему репресивною. Так, фанати московського "Спартака" зробили колективну заяву, в якій відмовилися ходити на матчі, "де застосовуватиметься примусова система ідентифікації".

Як Катар готується до ЧС з футболу. На околицях Дохи за 12 років звели 9 нових стадіонів

Чемпіонат світу стане кульмінацією багаторічної роботи влади Катару, через 12 років, відколи ФІФА надала таке право цій країні.

Рішення породило багато чуток. Зокрема, The Times вважає, що вибір на користь Катару не був неупередженим і коштував керівництву близькосхідної країни $900 млн, які таємно передали представникам ФІФА в межах телевізійного контракту.

[ + – ] Згідно з даними деяких розслідувань, умови для робітників у Катарі прирівнюються до сучасної форми рабства

На адресу влади Катару (зокрема, з боку Англії та Уельсу) звучала критика за те, що робітникам-мігрантам доводиться працювати в нелюдських умовах, і що їхня праця не оплачується належно.

[ + – ] Представник Катару відповідає на деякі складні питання для ісламської країни

Водночас Аль Катер заявляє, що щодо благополуччя робітників висловлюються переважно не експерти в цій галузі, а "ті, хто про це нічого не знають". За словами еміра, керівництво Катару покращило умови праці робітників та встановило мінімальний поріг заробітної плати.

"Я думаю, що вони відчувають, що зобов'язані висловитися. Їм слід почитати трохи та покращити свої знання про те, що справді відбувається в Катарі", — сказав голова організаційної комісії Чемпіонату світу.

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На околицях Дохи за 12 років звели 9 нових футбольних стадіонів. Місцева влада стверджує, що на футбольних будівлях загинули лише три робітники-мігранти, але журналісти припускають, що жертв було набагато більше, оскільки не всі випадки належно розслідували.

Витверезники для фанатів

Продаж алкоголю в Катарі суворо контролюється. Але організатори обіцяли, що на стадіонах і у фан-зонах алкогольні напої все ж таки дозволять. І продаватимуть їх за розумною ціною. Проте за два дні до матчу-відкриття влада вирішила, що алкоголь буде доступний лише у віп-ложах на стадіонах, де найдешевше місце коштує близько 23 тис. євро за матч і в деяких фан-зонах після 7 години вечора, де пляшка пива продаватимуть майже за 14 євро.

ФІФА підтвердила, що алкоголь не продаватиметься на території стадіонів або біля них. Цим рішенням були стурбовані спонсори чемпіонату, адже зокрема контракт ФІФА з американською пивоварною компанією Budweiser нараховує 72 млн євро. Але безалкогольне Bud Zero все ще можна буде придбати на всіх стадіонах у Катарі.

П'яних фанатів у Катарі відправлятимуть до спеціальних зон для протверезіння. Ісламська країна не звикла бачити групи п'яних фанів на вулицях своїх міст. Тому планується організувати місця, де люди, які неабияк прийняли на груди, змогли б протверезіти і не завдати шкоди собі та оточенню.