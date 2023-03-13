Українка Ганна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо (відео)

Ганна Олійник-Корнійко, учасниця проєкту Olympic Dreams, здобула золоту медаль у категорії "до 70 кілограмів" на Кубку Європи з дзюдо.

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На Кубку Європи з дзюдо, одному з найвідоміших турнірів року з цього виду спорту, здобула перемогу Ганна Олійник-Корнійко, учасниця проєкту Olympic Dreams. Відео нагородження опубліковано 13 березня на YouTube.

Українка брала участь у змаганнях складі кадетської збірної команди України. Вона здобула звитягу у 5 сутичках проти спортсменів з Великої Британії, Сербії, Угорщини, Болгарії та Франції.

Меценат проєкту Olympic Dreams Анатолій Бойко привітав українку з успіхом. З його слів, ця нагорода – результат системної роботи з підтримки українських спортсменів. Це фактично є певним сигналом для подальшої діяльності, яка продемонструвала ефект. Він сподівається, що інтенсивні та якісні тренування забезпечать майбутніх зірок світового спорту необхідними умовами.

"Й надалі докладатимемо зусиль", – зазначив Бойко "Українським Новинам".

Проєкт міжнародних таборів Olympic Dreams реалізується за підтримки Національного Олімпійського комітету України, Міністерства молоді та спорту, а також представників посольства України у Греції та Кіпрі. Партнери й меценати Благодійного фонду "Майбутнє – дітям" також залучені до відповідної роботи. Підтримка ініціативи дозволяє розвивати професійні навички юних українських спортсменів.

Три групи спортсменів поїхали до Греції влітку та восени 2022 року, де відбувся перший формат таких кемпів. Представники різних держав взяли участь у заходах. Результат турніру – 9 золотих, 4 срібних та 9 бронзових медалей. Після табору представникам вдалося вибороти ще 5 медалей на офіційних міжнародних турнірах.

Нагадаємо, у лютому під час змагань міжнародних змагань з дзюдо на Кіпрі юні спортсмени з Бучі, Ірпеня та Гостомеля віддали шану жертвам російського терору біля українського меморіалу. У турнірі взяли участь сотні спортсменів з різних країн.