Скандал із російською тенісисткою у футболці "Спартака": пообіцяла більше не одягати

За словами першої ракетки світу Інги Святек, росіянка не має "демонструвати свої погляди таким чином". Тенісистка Потапова з'явилася на корті Indian Wells у Каліфорнії у футболці московського клубу, футболістів та вболівальників якого називають "м'ясом", а символом якого вважається свиня.

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25-та ракетка світу росіянка Анастасія Потапова заявила, що більше не одягатиме футболку "Спартака" після того, як її жест на турнірі Indian Wells Masters у Каліфорнії викликав критику з боку колег. Про це повідомляє The Independent.

Польська тенісистка Інга Святек, яка очолює рейтинг WTA, висловилася з критикою на адресу росіянки через вибір такого предмету гардеробу. Святек заявила, що росіянка не повинна "демонструвати свої погляди таким чином" з огляду на те, що в Україні триває війна.

Керівництво Жіночої тенісної асоціації (WTA) формально попередило Потапову: повторення подібних дій призведе до штрафу чи зниження рейтингу. У свою чергу, тенісистка заявила, що не з'являтиметься більше у футболці "Спартака" на тенісних кортах міжнародних турнірів.

"Штрафу не було, було попередження. Вони сказали, щоб я більше цього не робила. Якщо повториться, тоді мені не нарахують очки за турнір, на якому я таке зробила, або оштрафують на 5 тисяч доларів. Не хочу порушувати правила навмисно, я поважаю місце, де працюю", — заявила спортсменка.

Російським та білоруським тенісисткам дозволили брати участь у турнірах WTA та ATP, хоча їм не дозволяється демонструвати національну символіку.

Анастасія Потапова у футболці "Спартака" Анастасія Потапова у футболці "Спартака" Анастасія Потапова у футболці "Спартака" Анастасія Потапова у футболці "Спартака"

До речі, "Спартак" та вболівальників московського клубу неофіційно називають "м'ясом", а свиня — один із його символів. Таке прізвисько сягає першої половини минулого століття, коли на зорі своєї історії клуб змінив кілька назв, зокрема називався "Харчовиком". У період 1926 — 1931 р.р. "Спартак" фінансувався кооперативом м'ясників та торговців харчовими продуктами.

Нападник "Спартака" Дмитро Сичов у футболці з написом: "Хто ми? М'ясо!"

Нагадаємо, що, за оцінками США, ПВК "Вагнер" втратила в Україні 30 000 людей, новобранців кидають у бій як "у м'ясорубку". Таку оцінку надав генеральний секретар США Джон Кірбі.

Нагадаємо, що українка Марта Костюк, яка займає 38-е місце в рейтингу WTA, не потиснула руку росіянці після фінального матчу в Остіні (штат Техас).